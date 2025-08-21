CARAS Brasil
  2. Ator de Fina Estampa mudou de profissão e sumiu das telinhas há 11 anos
Novelas / CADÊ?

Ator de Fina Estampa mudou de profissão e sumiu das telinhas há 11 anos

Uma das peças centrais de Fina Estampa, o ator sumiu das telas da Globo e mudou de profissão; saiba por onde anda o intérprete de René Junior

por Murilo Rocha, sob a supervisão de Mariana Arrudas
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 08h30

Lilia Cabral e Cristiane Torloni em Fina Estampa
Protagonistas de Fina Estampa em registro da época; ator do núcleo principal sumiu - Reprodução/Globo/Renato Rocha Miranda

Fina Estampa está no ar pelo Globoplay Novelas e traz alguns rostos que deixam a gente se perguntando: por onde anda? Um destes casos é do intérprete de René Junior. Parte do núcleo da vilã Tereza Cristina (Cristiane Torloni), o ator não aparece mais nas telinhas da Globo desde 2016. Trata-se de Davi Lucas.

Holofotes

O jovem surgiu em 2004 na série O Pequeno Alquimista, mas ficou mais conhecido para o grande público quando fez o pequeno Terê em Alma Gêmea. O jovem era o fiel escudeiro de Serena (Priscila Fantin) e teve um grande destaque na obra de Walcyr Carrasco. Ao lado de Luis Fernando Guimarães e Maria Clara Gueiros, protagonizou o humorístico Minha Nada Mole Vida.

Ainda esteve em Caras & Bocas como Espeto, um jovem que ajuda Denis (Marcos Pasquim), seu pai, a esconder o chimpanzé artista Xico. Ainda esteve no remake de Ti Ti Ti Malhação Sonhos. Seu último papel foi na trama de sucesso de Carrasco de 2016, Êta Mundo Bom. Lá, foi Jack Fonseca.

Mudança de rumos

Após 2016, se formou em psicologia e decidiu mergulhar fundo na profissão, se afastando dos holofotes da televisão e apostando na criação de conteúdo para as redes sociais voltando aos assuntos da sua formação. Com quase 240 mil seguidores, Davi faz vídeos motivacionais e dá conselhos aos seguidores.

Ao Jornal Extra, ele falou sobre a possibilidade de retornar aos holofotes: "Pode ser por enquanto, pode ser que eu não exerça nunca mais... Mas, nesse processo de autoconhecimento, não vou afirmar coisas referentes ao futuro, tipo, 'nunca mais vou fazer'. Não sei, não estou no futuro. Eu faço planejamento e ajo de acordo com o que eu sinto nesse momento. E nesse momento não faz sentido estar fazendo uma novela".

Murilo Rocha é estudante de Jornalismo pela UMESP. Escreve sobre cultura pop, filmes, games, música, eventos, reality shows e mais. Siga o Murilo nas redes sociais: @eumuriloorocha

walcyr carrasconovelasDavi Lucas

