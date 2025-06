Ator de Celebridade se afastou da TV e enfrentou processo trabalhista contra Record

No ar em Celebridade, ator alegou que viveu exploração na Record e se afastou completamente da televisão; saiba tudo

No ar no Globoplay Novelas, antigo canal Viva, em Celebridade, um ator sumiu dos holofotes e fez sua última aparição nas telinhas em 2019. Os últimos trabalhos em novelas aconteceram na Record e ele entrou com uma ação contra a emissora. Trata-se de Gracindo Júnior, o Ubaldo na trama.

Após colecionar sucessos, o ator de 82 anos optou por uma vida fora dos holofotes. Casado há 50 anos com Daisy Poli, o casal mora no interior do Rio de Janeiro. Além de Ubaldo, ele esteve em diversos sucessos da Globo como O Casarão (1976); Explode Coração (1995) e Esperança (2002). Seu último trabalho foi na série Homens? da Prime Video, em 2019.

Processo trabalhista

Após a sua saída da Globo, Gracindo esteve na Record em Ribeirão do Tempo, Pecado Mortal e Rei Davi. Em 2015, aos 72 anos, foi demitido pela emissora. O ator entrou com um processo contra a emissora e alegou que trabalhava 11 horas por dia, durante seis dias por semana e não tinha direito a uma pausa para almoçar.

Em 2017, o argumento foi aceito pelo juiz Delano de Barros Guaicurus, da 11ª Vara do Trabalho do Trabalho do Rio de Janeiro. Na decisão, o magistrado considerou nulo o contratro de pessoa jurídica e condenou a emissora a pagar todos os direitos trabalhistas para o ator. As informações são do Notícias da TV.

O portal obteve os documentos na época e uma testemunha confirmou a versão de Gracindo: "A mesma testemunha confirmou que o autor cumpria horário rígido, com muitas horas de trabalho e sem intervalo para refeição e descanso e que havia punições na hipótese de descumprimento do horário".

Leia também: Record estreou trama de ficção que bateu Globo no horário nobre há 17 anos