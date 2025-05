Ator de Celebridade morreu após 48 anos de luta contra câncer de pulmão

No ar no Viva com a reprise de Celebridade, ator foi diagnosticado com câncer de pulmão em 1996 e morreu em 2014, após 48 anos convivendo com a doença

O ator Hugo Carvana, que está no ar no canal Viva como Lineu Vasconcelos na reprise de Celebridade (2004), morreu em 2014, aos 77 anos, após conviver durante 48 anos com um câncer de pulmão. O intérprete foi diagnosticado em 1996 e, desde então, enfrentava uma luta contra a doença. Relembre outros trabalhos do artista, que permaneceu ativo até seu último ano de vida.

Trajetória na arte

Nascido em 1937, na zona norte do Rio de Janeiro, Hugo Carvana de Hollanda começou a carreira como figurante nas chanchadas da Atlântida nos anos 1950. Na década seguinte, passou a integrar o Cinema Novo, com papéis em filmes como Esse Rio que Eu Amo (1960) e Quando o Carnaval Chegar (1972), dirigido por Cacá Diegues (1940-2025).

Além de ator, Hugo também foi diretor de obras autorais que captaram o espírito do Rio de Janeiro da ditadura militar — seu primeiro filme, Vai Trabalhar, Vagabundo! (1973), criou um arquétipo que o seguiria por toda a carreira: o malandro boêmio, irônico, esperto, mas com um pé na melancolia.

Dedicação à carreira

Nos anos 1980 e 1990, sua presença se consolidou na televisão com personagens emblemáticos como Valdomiro Pena, de Plantão de Polícia), Numa Pompílio de Castro, de Fera Ferida) e o autoritário Lineu Vasconcelos em Celebridade, de Gilberto Braga (1945-2021).

Mesmo durante o tratamento contra o câncer, manteve o trabalho intenso. "O humor, hoje, é moda. E se amanhã sair de moda, eu vou continuar fazendo humor. É uma devoção", afirmou em uma entrevista em 2011.

O ator e diretor foi responsável por produzir nove longas e atuou em mais de cem filmes, além de dezenas de produções televisivas. Seu último papel foi como o torcedor tricolor Manoel em Rio, Eu Te Amo — um retrato final do carioca apaixonado por sua cidade e seu time, o Fluminense.

Despedida comovente

Hugo Carvana nunca se esquivou da política, das contradições do país ou do peso da realidade social. Seus filmes, muitas vezes subestimados pela crítica, registraram o cotidiano urbano com honestidade rara, aproveitando locações reais e interações espontâneas com o povo.

Como ator e diretor, deixou uma marca no imaginário coletivo e na cultura brasileira. Casado com a jornalista Martha Alencar, pai de quatro filhos e devoto do Fluminense, Hugo Carvana foi, até o fim, um defensor da alegria.

O artista faleceu aos 4 de outubro de 2014, aos 77 anos, em decorrência de um câncer de pulmão descoberto em 1996. Colegas artistas lamentaram a perda: "E mais um mestre se vai... Tive a oportunidade e a honra de trabalhar com ele e aprender com um grande artista de uma personalidade incrível e que amava a vida", escreveu Fabiana Karla (49).

O apresentador Serginho Groisman (74) compartilhou: "Triste com a morte de Hugo Carvana. . Seus filmes e obras na TV nunca deixaram dúvidas sobre seu talento. Fica em paz".

O ator Hugo Carvana em Celebridade - Reprodução/Globo

Leia também: Autor foi acusado de antissemitismo e substituído de novela da Tupi há 59 anos