Ator de Celebridade gravou filme com Ney Matogrosso e morreu um mês após sofrer AVC

No ar no Viva com a reprise de Celebridade, ator protagonizou curta sobre romance gay com Ney Matogrosso e morreu devido a complicações de um AVC

O ator Nildo Parente, que está no ar no canal Viva como Wanderley Mourão na reprise de Celebridade (2004), morreu em 2011, aos 76 anos, um mês após sofrer AVC. O intérprete foi estrela de um curta-metragem sobre um romance gay de meia-idade ao lado do cantor Ney Matogrosso(83) e se despediu da televisão em 2009, com a série A Lei e o Crime da Record.

Rosto frequente nas novelas

Nascido em Fortaleza, Nildo Gomes Parente teve uma carreira notável e muito ativa na televisão brasileira. Entre as décadas de 1970 e 2000, tornou-se um nome familiar ao público, com participações em novelas como Pai Herói, Água Viva, O Dono do Mundo, Senhora do Destino e Paraíso Tropical. Seu trabalho também marcou presença na extinta Rede Manchete, em tramas como Corpo Santo e Kananga do Japão.

Com mais de 30 novelas e minisséries no currículo, Nildo foi um coadjuvante de luxo, desses que garantem profundidade ao elenco de apoio e elevam a qualidade das produções. Seu tipo físico e voz grave o conduziram muitas vezes ao papel de figuras sérias ou conservadoras, que ele interpretava sem cair em caricaturas.

Nas telas do cinema

Se na televisão sua presença era constante, no cinema seu legado é ainda mais impressionante. Nildo atuou em mais de 40 filmes, incluindo clássicos como O Beijo da Mulher-Aranha, Memórias do Cárcere, Leila Diniz, Chico Xavier e Luz del Fuego. Seu rosto era reconhecido por diferentes gerações, e sua versatilidade se estendia por gêneros tão diversos quanto drama político, comédia musical e cinebiografias.

Pouco antes de sua morte, Nildo protagonizou um papel simbólico e ousado ao lado de Ney Matogrosso no curta-metragem Depois de Tudo, dirigido por Rafael Saar. Lançado em 2008, o filme retrata o reencontro entre dois homens idosos que viveram um amor no passado e, numa noite marcada por memórias e gestos sutis, exploram a intimidade interrompida pelo tempo.

A atuação de Nildo no curta foi elogiada por sua delicadeza e entrega. Contracenando com Ney, o ator mostrou que a afetividade e o desejo não têm prazo de validade, ainda que socialmente ignorados na terceira idade. O trabalho foi uma das raras oportunidades nas quais o cinema nacional retratou o amor gay entre homens maduros de forma sensível.

Despedida de uma longa carreira

Novamente nas telas brasileiras graças à reprise da novela Celebridade no canal Viva, Nilso morreu em 2011 após uma complicação decorrente de um acidente vascular cerebral sofrido um mês antes. Sua perda foi sentida por diversos colegas da classe artística e marcou o fim de uma carreira sólida, que atravessou cinco décadas e passou por diversas fases da teledramaturgia nacional.

Em Celebridade (2003), viveu Wanderley Mourão, personagem que consolidou em uma novela de alto prestígio da Globo. Seu último trabalho na televisão foi na série A Lei e o Crime, da Record, em 2009.

O ator Nildo Parente - Reprodução/Wikimedia Commons

