Ator de Caras e Bocas morreu aos 52 anos vítima de ataque cardíaco

No ar em Caras e Bocas, um jovem ator morreu aos 52 anos por conta de problemas no seu coração, chocando o público; saiba tudo

Caras e Bocas está em exibição pelo Globoplay Novelas, antigo Canal Viva, e traz muitos rostos conhecidos e alguns que, infelizmente, já nos deixaram. O caso do ator Marcos Barreto é um destes. Ele foi Alceu na produção de Walcyr Carrasco e morreu aos 52 anos por conta de um ataque cardíaco.

Sucesso na carreira

O ator, natural de Porto Alegre, iniciou a sua carreira em 1976 e se mudou para o Rio de Janeiro em 1981 para fazer o Curso Regular de Formação do Ator na Casa das Artes de Laranjeiras . Em 1985 atuou na Companhia de Ópera Seca com a direção de Gerald Thomas até 1990. Fez alguns sucessos da época: Matogrosso, Trilogia Kafka e Um Processo e Uma Metamorfose.

Em 1991 começou a trilhar os passos da direção com a peça Lovemember, peça aclamada pela crítica e com um sucesso de público, sendo exibida no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. Após isto, dirigiu outros espetáculos como Eu e os Nós e A Cantora Careca.

Como ator, esteve em sucessos como A Casa das Sete Mulheres, Vidas Opostas, f ez uma participação especial em A Favorita e também em Caras e Bocas, sendo este seu último papel na Globo . No cinema, esteve em Cilada.com e O Carteiro.

Deixou saudades

Em 2009, Marcos dirigiu o espetáculo Afinidades Eletivas e participou de seu último longa: Saber do Amor, ao lado de Luiza Blocker, com direção de Paulo Bauler. Em janeiro de 2011, Barreto retornou a sua cidade natal e recebeu o convite de assumir a direção da Casa de Cultura Mario Quintana. Naquele ano, em 14 de agosto, sofreu um ataque cardíaco que foi fatal.

