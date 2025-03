Ator de Caras e Bocas morreu aos 28 anos dois meses após o fim da novela

No ar no Viva com a reprise de Caras e Bocas, Dener Pacheco participou de sua primeira novela enquanto enfrentava um câncer e morreu após o fim da trama

O ator Dener Pacheco, que está no ar no canal Viva como Renan, par romântico de Vanessa (Sophie Charlotte) em Caras e Bocas, morreu aos 28 anos dois meses após o fim da novela. Durante as gravações, o intérprete lutava contra um câncer, mas escondeu a doença dos colegas de elenco. Relembre a breve carreira do jovem ator.

Carreira curta

Dener Pacheco deu seus primeiros passos no meio artístico como modelo, depois de passar cinco anos trabalhando como garçom em São Paulo. Seu talento e carisma o levaram à televisão em 2009, quando estreou em Caras e Bocas, novela de Walcyr Carrasco (73). No folhetim, interpretava Renan, enteado de Amarilys (Guilhermina Guinle) e namorado de Vanessa. O casal fez sucesso com o público, consolidando o ator como uma das promessas da nova geração.

Entretanto, a carreira de Dener foi curta: por trás das câmeras, o ator enfrentava uma batalha silenciosa contra o câncer. Mesmo com problemas de saúde durante as gravações, ele manteve a doença em sigilo, evitando preocupar seus colegas.

Ao fim da novela, os exames revelaram tumores avançados no estômago e nos pulmões e ele foi internado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde entrou em coma induzido e não resistiu, falecendo em 6 de março de 2010.

Despedida do elenco

A morte precoce de Dener gerou grande comoção entre seus colegas de elenco. Guilhermina Guinle, que interpretava sua madrasta na novela, revelou a surpresa com a notícia. "Ninguém sabia que ele estava doente, nem sua família. Ele era um rapaz alegre, humilde, sempre disposto a aprender", disse em entrevista ao Terra.

O autor Walcyr Carrasco também prestou sua homenagem. Em uma publicação, relembrou a paixão de Dener pela profissão e lamentou que seu sonho tenha sido interrompido tão cedo. "Seu grande sonho era fazer uma novela. Espero que ele tenha sido feliz nesse sonho."

A atriz Sheron Menezzes (41), que também integrava o elenco, expressou seu luto em redes sociais. "Estou arrasada… Que papai do céu o ilumine. Ele era um rapaz boníssimo, engraçado e inteligente", declarou na época.

O ator Dener Pacheco em Caras & Bocas - Reprodução/Globo

