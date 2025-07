Astro de Vale Tudo, Pedro Waddington reage às críticas: ‘Acho natural’

Intérprete do Tiago na novela Vale Tudo, da Globo, Pedro Waddington revela como enfrentou as críticas no início da trama

O ator Pedro Waddington se destaca como o personagem Tiago no remake da novela Vale Tudo, da Globo. Porém, no início da exibição da trama, ele foi alvo de críticas na internet. Agora, o rapaz contou como lidou com as críticas ao seu trabalho.

"Críticas são importantes para a carreira. Estou começando e tenho um personagem complexo em uma novela muito esperada, no maior canal de televisão do Brasil -- e um dos maiores do mundo. As críticas vêm e fico atento com as construtivas, levo para mim. Sou muito autocrítico também. Assisto a todas as minhas cenas -- vejo o que está bom, o que pode melhorar, o que cabe no Tiago. Lido bem com as críticas, acho natural", afirmou ele em entrevista à Quem.

Filho de Helena Ranaldi com Ricardo Waddington, o ator ainda comentou sobre sua semelhança física com a mãe. "É motivo de orgulho, né? Eu e minha mãe somos muito parecidos, não tem como negar. Somos de gêneros diferentes, mas acaba sendo engraçado e curioso termos as mesmas feições. Tenho muito orgulho da minha mãe -- como profissional, como mulher, como mãe. É muito bom ser filho dela. A gente conversa sobre tudo, inclusive sobre atuação. Sou muito feliz pelo privilégio de ter uma mãe tão maravilhosa como a minha", declarou.

Quem é o pai de Pedro Waddington?

O ator Pedro Waddington é filho da atriz Helena Ranaldi com o diretor Ricardo Waddington. Além disso, ele uma ligação ‘familiar' com a atriz Lídia Brondi, que atuou na primeira versão de Vale Tudo.

Pedro é irmão da filha de Lídia Brondi, a artista plástica Isadora Frost. Isso porque Lídia já foi casada com o pai do jovem ator, Ricardo Waddington. Pedro é filho de Ricardo com a atriz Helena Ranaldi. Hoje em dia, Lídia é casada com o ator Cassio Gabus Mendes e se tornou psicóloga.

Além disso, vale destacar que o jovem Pedro Waddington possui mais atores em sua família. Além da mãe e da mãe da irmã, ele também convive com a esposa do tio. Isso porque ele é sobrinho de Andrucha Waddington, que é casado com a atriz Fernanda Torres. Por parte de mãe, ele também tem o ator Daniel Alvim como padrasto, já que ele é casado há cerca de 10 anos com sua mãe, Helena Ranaldi.

