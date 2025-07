Após recusar papel, Eduardo Moscovis surpreende e acerta retorno à Globo

Mudança de planos! O ator Eduardo Moscovis está confirmado no elenco de 'Três Graças', a próxima novela das nove da TV Globo

Eduardo Moscovis está confirmado no elenco de Três Graças, a próxima novela das nove da Globo, após recusar o papel por conflitos de agenda.

Segundo informações da coluna Play, do jornal O Globo, o ator tinha desistido devido ao seu compromisso com o teatro, mas agora que o personagem entrará apenas no meio da trama de Aguinaldo Silva, ele conseguirá fazer.

Ainda não há informações sobre o personagem de Moscovis, mas ele deve ter um papel central no núcleo dramático da segunda fase da novela. Vale lembrar que o artista estava longe dos folhetins desde o fim de No Rancho Fundo (2024), também da Globo.

Aguinaldo Silva sobre retorno à Globo

O renomado escritor Aguinaldo Silva está a todo vapor com os trabalhos envolvendo Três Graças, a próxima novela das nove da Globo, e que marca o retorno do autor ao horário nobre da emissora. Em entrevista à CARAS Brasil, o novelista adianta detalhes de seu novo trabalho e declara sobre ambientação da trama em São Paulo:

Recentemente, a direção da Globo fez uma mudança importante em Três Graças, novela das nove que vai substituir Vale Tudo no segundo semestre deste ano. Pela primeira vez na carreira de Aguinaldo Silva, ele vai escrever uma trama ambientada na cidade de São Paulo.

O autor confessa que este não será um grande desafio: "Embora ainda tenha casa no Rio, moro mesmo é em São Paulo. Assim, fiquei muito feliz quando me foi solicitado que mudasse a novela para cá. Tratei de trazê-la com armas e bagagens e estou tentando torná-la à altura desse prodigioso cenário que é São Paulo", disse ele, que ainda adiantou. "Uma novela sobre vidas que começam aos 15... E nunca terminam", acrescentou. Saiba mais detalhes!

