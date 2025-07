Aos 92 anos, Manoel Carlos está sob cuidados médicos

Equipe do autor de novelas Manoel Carlos fala sobre os cuidados médicos dele neste momento da vida

O autor de novelas Manoel Carlos, de 92 anos, está sob cuidados médicos. A notícia foi dada pela equipe da produtora dele, Boa Palavra Produções Artísticas, em um comunicado nas redes sociais.

A mensagem informou apenas que ele está sendo acompanhado por uma equipe médica e está ao lado de sua esposa, Elisabety, e sua filha, Júlia Almeida.

“Informamos que o autor Manoel Carlos encontra-se sob cuidados médicos, acompanhado de perto por sua esposa, Elisabety, e por sua filha, Júlia, junto à equipe de saúde responsável. A Produtora Boa Palavra é o canal oficial do autor Manoel Carlos. Portanto, comunicados oficiais serão feitos por esse perfil ou por sua assessoria de imprensa. Informações que não forem divulgadas por esses meios devem ser desconsideradas. Seguimos honrando seu legado com responsabilidade, afeito e integridade”, informaram.

Manoel Carlos vive com a Doença de Parkinson

O autor de novelas Manoel Carlos foi diagnosticado com a Doença de Parkinson e começou a ter comprometimento motor e cognitivo nos últimos meses. Em janeiro de 2025, a filha dele, Júlia Almeida, contou que a doença do pai é degenerativa, mas ele escolheu lidar com isso de forma discreta.

"Manoel Carlos está bem, dentro do possível. E não só bem, mas está como ele pediu, e uma das coisas foi esse recolhimento. Ele não é uma pessoa de grandes saídas, de falar, de fofoca, sempre foi discreto. E é assim que vou manter. É minha prioridade lidar com isso da maneira mais respeitosa possível", finalizou a atriz.

92 anos de Manoel Carlos

A atriz Júlia Almeida usou as redes sociais para prestar uma bela homenagem ao pai, Manoel Carlos. Dono de uma carreira promissora, o autor de novelas completou 92 anos em março de 2025.

Por meio das redes sociais, Júlia, que atuou em alguns folhetins de sucesso do veterano, como 'Por amor' (1997), 'Laços de Família' (2000) e 'Mulheres Apaixonadas' (2003), publicou uma foto especial ao lado do pai em celebração a data.

Na legenda, a artista ressaltou o quanto ama o dramaturgo e mencionou a alegria em comemorar mais um aniversário de Manoel. "Parabéns meu pai, te amo do fundo do meu coração. Feliz 92 anos. Viva 14 de março!", declarou a atriz.