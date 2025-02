Angelo Paes Leme celebra a novela História de Amor: ‘Uma alegria'

O ator Angelo Paes Leme fala sobre a reexibição da novela História de Amor, na Globo, na qual interpretou um dos protagonistas

O ator Angelo Paes Leme adorou receber a notícia da reexibição da novela História de Amor, que está no ar na Edição Especial da Globo, logo após o Jornal Hoje. Após 30 anos da exibição original da obra de Manoel Carlos, o intérprete de Caio contou sobre como se sentiu quando foi anunciado que a trama estava de volta à TV. “É sempre uma alegria revisitar um trabalho, ainda mais esse que é tão especial para mim. Meu primeiro papel de destaque. Um personagem controverso que provocou um engajamento enorme”, comentou.

Angelo ainda disse estar curioso para ver a reação da nova geração diante da novela, na qual interpretou um personagem ávido e que vê a gravidez de Joyce (Carla Marins) como um obstáculo em sua vida. “Eu acredito que a história de Caio e Joyce hoje renderá um novo debate, mais profundo”, disse.

Apesar de ter feito vários personagens, o artista teve um grande impacto com esse papel: “Sem dúvida esse personagem mudou a minha carreira, me fez conhecido do grande público. Sou grato a todas as oportunidades que tive e espero sempre novos desafios”.

Com muitas histórias para contar dos bastidores, ele relembra com alegria da época das gravações. “Interpretá-lo foi um presente. Apesar de ser um personagem controverso, procurei não o julgar, mas sim investigar seus sentimentos, encontrar suas motivações e tentar compreendê-lo. O personagem fica com a gente por muitos meses e sem dúvida a convivência com outros atores, diretores, enriquece nosso olhar. Tenho excelentes memórias dessa época.”

Além da reestreia, Angelo Paes Leme está lançando um longa-metragem, dirigido pela Rosane Svartman e protagonizado pela Susana Pires, chamado “Câncer com Ascendente em Virgem”. Ele está com bons pressentimentos em relação a reação do público. “Acho que o público vai se emocionar e também dar boas risadas”, disse.

Caio (Angelo Paes Leme) na novela História de Amor - Foto: TV Globo/Bazilio Calazans

