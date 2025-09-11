CARAS Brasil
  André Mattos retorna à Globo após 20 anos; saiba por onde esteve o ator
De volta!

André Mattos retorna à Globo após 20 anos; saiba por onde esteve o ator

O ator André Mattos retorna à TV Globo na nova novela das nove, após 20 anos afastado da emissora que o revelou para o Brasil

Izabella Nicolau
Izabella Nicolau
[email protected]

11/09/2025, às 17h02

André Mattos
André Mattos - Foto: Globo / Estevam Avellar

Após mais de 20 anos afastado da TV Globo, André Mattos foi oficialmente confirmado no elenco da nova novela Três Graças. O ator, que foi uma figura marcante em grandes produções, passou um tempo afastado da emissora, mas retorna agora em grande estilo.

André Mattos deixou as novelas da Globo em 2004, após participar de Senhora do Destino. Desde então, consolidou sua carreira em outras frentes, passando pela Record, pelo SBT e até pelo streaming.

Novos projetos e retorno

Logo depois de sair da emissora, em 2005, Mattos integrou o elenco de Prova de Amor, da RecordTV, dando vida ao taxista Padilha, personagem que caiu no gosto do público. A parceria com a emissora seguiu por vários anos, incluindo novelas como Alta Estação (2006), Caminhos do Coração e Os Mutantes, onde interpretou Paulo Pachola.

Em 2009, foi escalado para Bela, a Feia, no papel do vilão Ataulfo. Além disso, outras produções da Record também contaram com sua presença, como Balacobaco (2012), Plano Alto (2014) e Belaventura (2017).

O ator ainda conquistou espaço no mercado internacional. Em 2015, participou da série Narcos, da Netflix, vivendo Jorge Ochoa na primeira temporada, um dos nomes ligados ao cartel de Medellín.
Nos últimos anos, Mattos também esteve em produções do SBT, como Poliana Moça (2022) e A Infância de Romeu e Julieta (2023–2024), estendendo sua presença em diferentes faixas etárias de público.

Agora, ele retorna à Globo para integrar o elenco de Três Graças, próxima novela das 21h de Aguinaldo Silva. Na trama, dará vida ao delegado Jairo Barroso, personagem que estará no núcleo policial da história, onde trabalha o investigador Paulinho Reitz (Romulo Estrela) e sua estagiária Juquinha (Gabriela Medvedovski).

Em entrevista ao gshow, Mattos declarou estar empolgado com a sintonia do elenco: "Estamos com uma sintonia muito boa. Romulo é um ator muito sensível, muito honesto, e a Gabi, uma atriz maravilhosa. A nossa troca tem sido muito legal, tanto no set, como nas conversas de camarim e pela internet. Estamos cooperando juntos para fazer esse núcleo ser muito bacana".

Esse papel marca uma volta simbólica para o ator, que retorna para a emissora que o revelou para o grande público.

Leia também: Gabriela Loran adianta sobre Três Graças: 'Novela que o público sentia falta de ver'

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

