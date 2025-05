Anderson Di Rizzi e Castorine vivem desafio na carreira com novela: 'Outro universo'

Em exclusivo à CARAS Brasil, Anderson Di Rizzi e Castorine revelam detalhes de 'Êta Mundo Melhor!'; a atriz fala sobre estreia em novelas de época

Anderson Di Rizzi e Castorine estão em contagem regressiva para estreia de Êta Mundo Melhor!, próxima novela das seis, da TV Globo, que chega às telas no mês de junho. A atriz será Maria Divina e promete movimentar à trama. Os atores revelam detalhes da obra: "Outro universo", confessam em exclusivo à CARAS Brasil.

Na trama, Maria Divina assume o lugar de Manoela (Dhu Moraes). Assim como a antecessora, é explorada por Quinzinho (Ary Fontoura) e Cunegundes (Elizabeth Savala). Permanece no sítio porque se apaixona por Zé dos Porcos, personagem de Anderson Di Rizzi. Castorine fala sobre sua personagem.

“Estou muito grata por estar contando novas histórias. Sinto que, depois de ‘Elas por Elas’, entro em outro universo - com outros ritmos, costumes, sotaques… e isso deixa o desafio ainda mais divertido. ‘Êta Mundo Melhor!’ realiza meu sonho de fazer uma novela de época", afirma.

Anderson Di Rizzi reforça o comentário da parceira de cena sobre a relação dos personagens: “A relação do Zé dos Porcos com a Maria Divina é muito divertida, é um casal leve, simples, eles são caipiras, se divertem muito juntos, e eles estão se gostando bastante, estão se conhecendo", diz. Castorine complementa sobre contracenar com o ator.

"E com relação ao Zé dos Porcos, Maria Divina o enxerga como um verdadeiro galã, um príncipe do chiqueiro. É amor à primeira vista. Acho que ela nunca tinha cruzado com um olhar como o dele na cidade, e aquilo mexe com ela de um jeito que vira aquela paixão que faz a gente parar a vida inteira . A partir daí, ela ativa todas as suas armas: charme, estratégia, coragem… e se enfia no sítio só pra ficar perto dele", adianta a atriz.

Leia mais em:Ator negocia retorno à Globo após cinco anos fora da TV

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: