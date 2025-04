Aguinaldo Silva sobre retorno à Globo com novela em São Paulo: 'Torná-la à altura desse cenário'

Aguinaldo Silva é o autor de 'Três Graças', próxima novela das nove da Globo; em entrevista à CARAS Brasil, o escritor adianta sobre sua nova obra

O renomado escritor Aguinaldo Silva (81) está a todo vapor com os trabalhos envolvendo Três Graças, a próxima novela das nove da Globo, e que marca o retorno do autor ao horário nobre da emissora. Em entrevista à CARAS Brasil, o novelista adianta detalhes de seu novo trabalho e declara sobre ambientação da trama em São Paulo:

Recentemente, a direção da Globo fez uma mudança importante em Três Graças, novela das nove que vai substituir Vale Tudo no segundo semestre deste ano. Pela primeira vez na carreira de Aguinaldo Silva, ele vai escrever uma trama ambientada na cidade de São Paulo.

O autor confessa que este não será um grande desafio: "Embora ainda tenha casa no Rio, moro mesmo é em São Paulo. Assim, fiquei muito feliz quando me foi solicitado que mudasse a novela para cá". Aguinaldo Silva complementa:"Tratei de trazê-la com armas e bagagens e estou tentando torná-la à altura desse prodigioso cenário que é São Paulo".

Sem entrar em muitos detalhes, o autor de grandes clássicos como Vale Tudo (1988), Tieta (1989), Senhora do Destino (2004), Fina Estampa (2011) adianta sobre Três Graças: "Uma novela sobre vidas que começam aos 15... E nunca terminam", revela.

DOS FOLHETINS AOS PALCOS

Nos palcos, recentemente, estreou A Vida Começa aos 60, uma adaptação do roteiro de Aguinaldo Silva, escrito nos anos 80, que discute o preconceito contra as pessoas mais velhas com muito humor e romantismo. A peça é estrelada por Luiza Tomé (63) e Julio Rocha (45). O autor reflete.

Em 1983, A Vida Começa aos 60 já havia ganhado uma adaptação na TV em um Caso Especial na Globo. Sempre com as respostas na ponta da língua, Aguinaldo Silva fala sobre esta nova versão de seu texto nos palcos.

"Na primeira versão a vida começava aos 50, nesta ela começa aos 60, na próxima talvez seja nos 70. Quanto à minha, ela recomeçou a cada década, incluindo agora a dos 80, quando estou a escrever uma novela de 197 capítulos", finaliza o autor de novelas Aguinaldo Silva.

Leia mais em: Aguinaldo Silva rebate o etarismo e reafirma império: 'A vida começa aos 81'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: