Afastada da TV há sete anos, por onde anda a Eliete de Celebridade?

No ar na reprise de Celebridade, a intérprete de Eliete está afastada da televisão há sete anos. Saiba por onde anda a atriz que deu vida a sacoleira

Celebridade está no ar pelo Globoplay Novelas, antigo Canal Viva e traz o rosto de Isabela Garcia (57) de volta aos holofotes. A intérprete de Eliete está sumida das telinhas há 7 anos e deixa saudade com suas carismáticas personagens. Saiba por onde anda a atriz e qual seus próximos passos nas novelas.

O último papel na Globo da atriz foi em O Sétimo Guardião (2019). Na trama de Aguinaldo Silva ela deu vida a misteriosa Judith. De lá para cá, a atriz não esteve mais em nenhuma obra inédita. Na novela, que está sendo um sucesso em sua reprise, ela é sacoleira, aprendiz de massagista e melhor amiga de Maria Clara (Malu Mader).

Isabela revelou o motivo de estar tanto tempo sem aparecer na televisão: se tornou preparadora de elenco. Para ela, é uma forma de estar presente mesmo sem estar a frente das câmeras, atuando nos bastidores: "Há alguns anos venho trabalhando em produções de séries e longa-metragem como preparadora/ orientadora de atores iniciantes. Poder passar minha experiência e cuidar dessa galera me traz muita felicidade! Amo esse trabalho e, às vezes, penso que dessa forma ajudo mais do que atuando", contou a atriz ao Gshow.

Carreira de sucessos

Garcia estreou aos 4 anos ao lado de Fernanda Montenegro, em um episódio especial de Caso Especial (1971). Ela também marcou a televisão com Ana de Bebê a Bordo (1988), Maria Helena de Água Viva (1980), Lídia em Irmãos Coragem (1985). No cinema fez a voz de Grace, do filme Nem Que A Vaca Tussa (2004) da Disney e Judite em Nosso Sonho (2023), biografia de Claudinho e Bochecha.

Vida discreta

Nas redes sociais, ela mantém a vida mais discreta. Aparece com conteúdos artísticos e guarda a vida pessoal ao lado dos filhos, João Pedro Bonfá (37), Gabriella Garcia (31) e Francisco e Bernardo Thiré (19) para si. O primeiro é fruto do relacionamento com o ex-baterista do Legião Urbana, Marcelo Bonfá. Já a segunda é fruto do amor dela e de André Wanderley. Os gêmeos nasceram da união da atriz com o ator Carlos Thiré.

Retorno!

Após sete anos, Isabela volta às novelas em 2026. Com o sucesso estrondoso de Beleza Fatal, a HBO Max já agendou a estreia do remake de Dona Beja para o início do próximo ano. No folhetim para o streaming, ela viverá Genoveva Felizardo - papel que foi de Arlete Salles na novela original exibida pela Manchete.