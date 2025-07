30 anos atrás, casal é afastado de novela; Descubra quem é

No ar em 1995, a novela Pátria Minha teve os bastidores marcado pelo primeiro afastamento de dois atores na história da TV Globo

Em 1995, pela primeira vez na história da emissora, a TV Globo se viu na obrigação de afastar dois atores de uma telenovela – sendo essa a marcante ‘Pátria Minha’, criação do dramaturgo Gilberto Braga. A trama, que aborda temas de ética, corrupção e racismo, teve os bastidores agitados por intrigas e confusões que refletiram na sua produção e alteraram o curso da novela.

Vera Fischer e Felipe Camargo se conheceram nos bastidores da novela ‘Mandala’ de Dias Gomes e Marcílio Moraes, em 1987, e se casaram no ano seguinte. O relacionamento entre as estrelas durou sete anos e acabou em divórcio em 1995. Juntos, tiveram um filho, Gabriel, de 31 anos.

Depois da união, o casal se reencontrou profissionalmente nas gravações de Pátria Minha para dar vida à Lídia Thompson Laport (Vera Fischer) e Inácio Fonseca (Felipe Camargo). Na época, a atriz passava por um período de dependência química e tinha brigas constantes com o marido no set.

"A gente se batia de tapa, jogávamos umas coisas, uma vez joguei um cinzeiro,” disse a atriz em entrevista à Quem em 2009. “Outra vez, ele quebrou o meu braço. Uma vez, ele foi parar no hospital. Tudo ciúmes.”

O casal de atores, segundo relatos da época, tinha atrasos constantes e múltiplas faltas que atrasaram o calendário de gravações. Além disso, nas vezes em que estavam presentes no estúdio, passavam horas discutindo, chegando até mesmo ao ponto de agressões físicas. Em determinado momento, foi necessário inserir uma fratura no braço da personagem de Vera na história, pois a atriz passou meses engessada.

Dois meses antes do encerramento da novela, o casal foi afastado da trama por problemas de indisciplina. Foi a primeira vez na história que a TV Globo afastou dois atores de um projeto e Gilberto Braga se encontrou com a responsabilidade de alterar a narrativa para dar um fim aos personagens que justificasse a saída do casal. Na novela, Lídia e Inácio morrem em um incêndio.