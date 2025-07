3 atores da novela História de Amor que sumiram da TV

O que aconteceu com eles? Veja 3 atores da novela História de Amor que nunca mais fizeram trabalhos na TV

A novela História de Amor, da Globo, foi exibida, originalmente, entre 1995 e 1996 e está sendo reprisada nas tardes da emissora atualmente. Com isso, os telespectadores perceberam alguns atores que nunca mais apareceram na telinha, como Fernando Wellington, André Ricardo e Guilherme Faro. Saiba o que aconteceu com as vidas deles depois da novela:

André Ricardo - o personagem Luizinho de História de Amor

Quando atuou em História de Amor, o ator André Ricardo era apenas uma criança. Ele chegou a fazer outros trabalho na TV e se despediu da telinha em 2004, quando atuou em Metamorphoses, da Record. Desde entanto, ele se formou em Direito e trabalha como advogado na área trabalhista. Hoje em dia, ele está com 38 anos.

Guilherme Faro - o personagem Fábio de História de Amor

O ator Guilherme Faro sumiu da TV porque mudou de profissão. Depois de interpretar o Fábio - melhor amigo de Caio - na novela História de Amor, ele foi para a faculdade. O rapaz se formou em Relações Internacionais e também em Direito.

Então, ele se tornou advogado. Hoje em dia, ele está com 52 anos. Recentemente, ele contou que abandonou a carreira de ator porque não se encaixava mais. “Não gostava da forma como as pessoas se tratavam, do jeito como tudo acontecia. Eu me sentia um peixe fora d’água”, declarou.

Fernando Wellington - o personage Mendonça de História de Amor

O ator Fernando Wellington se dedicou ao teatro após História de Amor. Ele chegou a fazer participações em outras novelas, mas sem personagens fixos. Hoje em dia, ele está com 66 anos e vive no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro.

Por onde anda Claudia Lyra?

A atriz Claudia Lira foi um dos destaques do elenco da novela História de Amor, que está sendo reprisada nas tardes da Globo. Na trama, ela interpretou Vandinha, uma jovem que vivia às custas dos pais. Hoje em dia, a artista se dedica ao teatro.

Em entrevista ao Jornal O Globo, Lira comemorou o sucesso da novela História de Amor, que tem um lugar especial no coração dos telespectadores. "Mesmo sem a novela estar no ar, as pessoas sempre comentam sobre ‘História de Amor’. É uma história muito viva na cabeça das pessoas. É um prazer rever esse trabalho. Foi um período muito feliz. Éramos um elenco muito unido, uma verdadeira família. A Vandinha era uma jovem sem preocupações, que não trabalhava, não fazia nada. Ela é uma pessoa inocente, que achava que todos têm as mesmas oportunidades", disse ela.

Atualmente, Claudia Lira está com 59 anos e longe da TV desde que participou da novela Segundo Sol, da Globo, em 2018. Porém, ela não parou de trabalhar. A estrela está dedicada aos espetáculos de teatro. "Eu nunca parei de trabalhar. Continuo fazendo muita coisa, principalmente no teatro. Com relação às novelas, acabei me afastando, não sei muito bem como estão atualmente. Preciso correr atrás. Atualmente, estou escrevendo uma peça de teatro também", contou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Lira (@claudialiraatriz)

Leia também: Novela História de Amor: Saiba o que aconteceu com a vida de Carolyna Aguiar