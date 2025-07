Viih Tube expõe dilemas nos preparativos do casamento com Eliezer: 'Não vão gostar'

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais para atualizar os internautas sobre os preparativos para oficializar o casamento com Eliezer

A influenciadora digital Viih Tube usou as redes sociais para atualizar os internautas sobre os preparativos para oficializar o casamento com o influenciador Eliezer. Em um vídeo compartilhado, a ex-BBB contou que está confusa com alguns aspectos da cerimônia, incluindo padrinhos da cerimônia, lista de convidados e local da festa.

Segundo ela, durante uma conversa com a cunhada, a tia e uma amiga, percebeu que tem ideias um pouco diferentes e que algumas pessoas podem não gostar de certos aspectos da celebração. "Eu vou me casar e eu já tô sentindo que eu vou passar algumas raivas porque eu quero fazer alguma coisa do meu jeito", iniciou.

E continuou: "E mal começou, eu já sei que as pessoas não vão gostar. [...] Comecei a conversar sobre como organizar, e algumas ideias minhas, elas ficaram assim: 'Isso não faz sentido.' Aí eu pensei: 'É o meu casamento!", declarou ela.

Padrinhos

Sobre os padrinhos, ela contou que não pensa em convidar namorados das amigas que não possuem tanta intimidade com o casal. "Pra mim, os padrinhos são pessoas que apoiam o relacionamento, que conhecem o casal, que, na minha visão, tem valores parecidos ou semelhantes com você e seu marido. Só que tem algumas coisas que, por exemplo, eu tenho várias pessoas que eu quero chamar, mas que o namorado eu não conheço. Então, eu sou obrigada a colocar aquela madrinha com aquele namorado?"

"Eu queria fazer as minhas madrinhas entrando sozinhas. Porque tá tudo encalhada. Só que tem as casadas. Então, elas entram sozinhas primeiro, depois entram os casais. Será que o povo vai entender que é tudo a mesma coisa?", questionou ela, na dúvida.

E o local?

Em seguida, ela falo sobre o local da festa e contou que pensa em oficializar sua união em um lugar que une natureza, praia e a igreja, para realizar a cerimônia cristã. "Eu não quero algo superglamuroso, superchique. Eu quero uma coisa que lembre o estilo meu e do Eli. Aí eu pensei em praia, mas aí eu pensei na logística de casar na praia. A areia no meio dos pés do povo, se bate um vento na praia, o cabelo já gruda no gloss... Eu já comecei a ficar nervosa só de pensar! Então eu tô tentando achar o meu meio termo de praia com natureza", antecipou.

E os convidados?

Por último, Viih Tube contou que sua lista deve ter, no máximo, 150 convidados. "No meu casamento eu quero 100, 120, 150 estourando. Porque minha família é muito grande. Só de 50 já é minha família. Então, eu quero só amigos. Amigos que realmente o casal conhece. Porque tem amigos meus na internet, colegas da internet, que o Eli não sabe nem quem é. Então, eu quero que seja algo só com pessoas que realmente admiram o casal. Admiram a família. Que eu tenha mais intimidade", explicou ela.

Viih Tube e Elizer já são casados?

Embora muitos acreditem que os dois já sejam casados, o casal esclareceu recentemente que os documentos assinados em 2023 representam, na verdade, uma união estável. Na ocasião, eles chegaram a dizer aos seguidores que se tratava de um casamento.

