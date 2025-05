Veja o vestido de noiva de Isis Valverde para o casamento com Marcus Buaiz

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz vão se casar em uma cerimônia intimista neste sábado, 3, no interior de São Paulo

Isis Valverdeescolheu um look deslumbrante para se casar com Marcus Buaiz neste sábado, 3, em uma cerimônia à luz do dia em Jarinu, interior de São Paulo.

Para à Vogue, a atriz mostrou os detalhes do seu vestido de noivo. Segundo a publicação, ela escolheu um modelo da britânica Vivienne Westwood, inspirado na icônica noiva com os olhos vendados do desfile primavera-verão 1997, da coleção Vive La Bagatelle, e tem um véu em tule com acabamento em renda.

Na festa, Isis usará outro vestido. Ele será longo e com um decote assimétrico nas costas e silhueta sensual, apresentado na coleção bridal 2020 da marca.

Marcus também mostrou o seu look para o casamento religioso. O empresário escolheu um terno e gravata azul-claro e sapato marrom. "Pronto para o altar! Marcus Buaiz veste look full Boss para a cerimônia de casamento com Isis Valverde, na Ville lá Rochelleu, interior de São Paulo, neste sábado (3)", diz a legenda da publicação.

Confira:

Casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz terá trufas de R$ 28 mil

O casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz, que acontece no dia 3 de maio, promete ser para lá de luxuoso e terá um cardápio capaz de agradar até os paladares mais exigentes. O casal irá importar trufas brancas de Alba, na Itália. Os cogumelos subterrâneos crescem na região italiana de Piemonte e são os mais caros do mundo.

As trufas brancas frescas chegam a custar € 4.500 por quilo, o que equivale a cerca de R$ 28.400, de acordo com a Coldiretti, o maior grupo de comércio agrícola da Itália. A informação foi confirmada por uma fonte da Quem, próxima ao casal. Além disso, o cardápio da festa ainda contará com outras iguarias como camarões VG do Espírito Santo, lagostas do nordeste e queijos premiados de Minas Gerais. Saiba mais!

