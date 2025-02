Veja o vestido de Elaine Mickely para casamento religioso da filha, Luma Cesar

Mãe da noiva, Elaine Mickely elegeu um vestido em tom fúcsia para a cerimônia de casamento de Luma Cesar e Ed Beccler

Esposa do jornalista e apresentador Cesar Filho, Elaine Mickely usou as redes sociais para compartilhar com o público o vestido deslumbrante escolhido por ela para prestigiar o casamento religioso da filha, Luma Cesar. A primogênita dos famosos subiu ao altar com Ed Beccler na tarde deste sábado, 8, em Fortaleza, Ceará.

Por meio de seus stories no Instagram, a mãe da noiva mostrou detalhes do look belíssimo para a ocasião especial. Elaine surgiu com um vestido longo sem alças em tom fúcsia, com detalhes nos ombros e na parte inferior da peça, assinado por Lucas Anderi.

Esbanjando beleza, a estrela não escondeu a alegria e emoção em presenciar o casamento da herdeira. "Pronta para casar um dos meus bens mais preciosos com o amor da vida dela!", declarou Elaine Mickely.

Na sexta-feira, 7, dia em que Luma Cesar e o empresário inglês Ed Beccle oficializaram a união no civil, a esposa de Cesar Filho elegeu um vestido longo branco com detalhe em formato de laço desconstruído na parte da frente e completou o visual com joias prateadas.

Vale lembrar que os noivos pediram para que todos os convidados da cerimônia usassem roupas brancas durante o casamento. A atriz Maisa Silva, que também esteve presente no evento, apostou em um vestido longo off white sem alças e complementou a produção com algumas joias.

Look de Elaine Mickley para casamento religioso da filha - Reprodução/Instagram

Look de Elaine Mickley para casamento religioso da filha - Reprodução/Instagram

O casamento civil de Luma Cesar e Ed Beccler

Luma Cesar, filha de Cesar Filho e Elaine Mickely, encheu as redes sociais de amor ao compartilhar um vídeo ao lado de Ed Beccle, com quem se casou no civil na tarde de sexta-feira, 7, em Fortaleza, no Ceará.

Para eternizar esse dia especial, o casal realizou um ensaio fotográfico e também foram gravados em clima de romance. A jovem surgiu usando um lindo vestido do estilista Lucas Anderi, já o amado estava com uma camisa e calça branca.

Ao mostrar as imagens inéditas, ao som da música 'If I Ain't Got You', de Alicia Keys, Luma celebrou a união com o amado. "Mr & Mrs Beccle", escreveu ela na legenda da publicação; confira detalhes!

Leia também: Luma Cesar mostra detalhes do look de seu casamento no civil