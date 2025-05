Veja o bolo de casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz

Isis Valverde e Marcus Buaiz escolheram um bolo de casamento clean e moderno para a cerimônia no interior de São Paulo

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz se casaram na tarde deste sábado, 3, em uma cerimônia ao ar livre em Jarinu, no interior de São Paulo. A união aconteceu em um espaço com estilo europeu e muita natureza. Porém, o bolo de casamento seguiu outro estilo.

Os noivos escolheram o bolo de casamento com a proposta clean e estilo moderno. Isso porque a decoração da área dos doces já tinha muitas flores na decoração. Assim, o doce luxuoso se destacou.

O bolo foi feito pelo confeiteiro Denilson Lima, que mostrou os detalhes em um video nas redes sociais. “Cada dobra, cada movimento da estrutura foi moldado à mão, camada por camada, respeitando o tempo da massa, o peso das fitas e a leveza do ar. Foram dias de muito cuidado e dedicação, até que ele ganhasse vida”, disse ele.

Bolo de casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz - Foto: Pedro Fonseca

Os looks dos noivos para o casamento

Para a cerimônia de casamento, Isis Valverde escolheu um vestido de noiva feito sob medida da grife Vivienne Westwood. O look dela é o modelo Nova Bagatelle, de 1997, da coleção Vive La Bagatelle, que traz um decote drapeado, cintura marcada, com ombros à mostra. A peça também conta com saia ampla em pregas e uma longa cauda. Para completar o visual, a noiva usou um véu catedral em tule marfim com acabamento em renda.

A noiva ainda usou sandálias Christian Louboutin e joias Gaem e Beatriz Werebe. O styling foi de Tina Kugelmas e a beleza de Henrique Martins.

Por sua vez, o noivo usou um terno da marca Boss, que veio diretor da Alemanha. O look dele teve design atemporal.

