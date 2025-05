Veja a foto do bolo luxuoso da renovação dos votos de Roberto Justus e Ana Paula

Roberto Justus e Ana Paula Siebert escolhem bolo sofisticado e elegante para a festa de renovação dos votos de 10 anos de casamento

Na noite desta quarta-feira, 30, o empresário Roberto Justus e a influenciadora digital Ana Paula Siebert reuniram os amigos e familiares para uma grande festa de renovação dos votos de casamento. Os dois estão casados há 10 anos e decidiram celebrar o amor com uma festa luxuosa em São Paulo. Além disso, eles também celebraram os 70 anos do empresário, que faz aniversário na mesma noite.

Para o evento com decoração luxuosa, eles escolheram um bolo elegante e sofisticado. O bolo de casamento contou com 7 andares decorados com pequenas flores em tons de lilás em todas as camadas.

O doce foi colocado em uma área com decoração repleta de flores em tons de rosa, roxo e branco, além de uma parede de folhagens.

Bolo da renovação dos votos de Roberto Justus e Ana Paula Siebert - Foto: Manu Scarpa / Brazil News

Bolo da renovação dos votos de Roberto Justus e Ana Paula Siebert - Foto: Manu Scarpa / Brazil News

Bolo da renovação dos votos de Roberto Justus e Ana Paula Siebert - Foto: Manu Scarpa / Brazil News

Como Roberto Justus e Ana Paula Siebert se conheceram?

Vale lembrar que Ana Paula Siebert e Roberto Justus se conheceram no programa O Aprendiz, que ele apresentava. Alguns anos depois, os dois se reaproximaram e iniciaram o romance. O casamento aconteceu em 2015 e eles tiveram uma filha, Vicky, que nasceu em 2020.

Ana Paula reapareceu com o vestido do casamento

Antes da renovação dos votos, Ana Paula Siebert reapareceu com seu vestido de casamento. Ela mostrou que o modelito luxuosa ainda servia mesmo 10 anos depois da união e fez um novo vídeo com o look sofisticado.

"Há quase 10 anos eu casei assim, com esse vestido, ao som de Fascinação, música escolhida pelo meu amor. Fazer essa produção novamente, foi nostálgico. Um misto de alegria e ansiedade, esperando nossa renovação que está chegando, agradecendo pelo caminho percorrido e lembrando do olhar emocionado do Roberto quando me viu chegando… que sonho lindo nós vivemos até aqui", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Leia também: Fabiana Justus fala o que pensa da renovação de votos de Roberto Justus