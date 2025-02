Veja detalhes do bolo de casamento de Luma Cesar, herdeira de Cesar Filho

Primogênita de Cesar Filho, Luma Cesar e Ed Beccle oficializaram a união em uma cerimônia religiosa no sábado, 8, em Fortaleza

Dia muito marcante para Luma Cesar! Primogênita do jornalista Cesar Filho e Elaine Mickely, a jovem oficializou sua união com o empresário inglês Ed Beccle em uma cerimônia religiosa na tarde de sábado, 8, em um resort luxuoso em Fortaleza, no Ceará.

O casal celebrou o amor ao lado de familiares e amigos próximos, como a atriz Maisa Silva e o cantor sertanejo Gustavo Mioto, que estiveram presentes no casamento. Para o momento tão esperado, a noiva elegeu um vestido branco longo de cetim sem alças com um corset.

Na madrugada deste domingo, 9, Luma Cesar compartilhou em suas redes sociais novos detalhes do evento especial, incluindo a decoração do salão de festas. Além disso, a filha dos famosos também mostrou de perto o bolo de casamento, composto por seis andares.

O doce personalizado contou ainda com detalhes de flores nas laterais e no topo. "O bolo dos meus sonhos", declarou a herdeira de Cesar Filho. A noiva também exibiu a mesa, repleta de arranjos florais, com os demais docinhos e bem-casados.

Vale lembrar que a cerimônia intimista de Luma Cesar e Ed Beccle aconteceu com tradução simultânea, uma vez que os pais do noivo e demais familiares do empresário são estrangeiros. O casal oficializou a união no civil na última sexta-feira, 7, também em Fortaleza.

Bolo de casamento de Luma Cesar - Reprodução/Instagram

O vestido de casamento de Luma Cesar

Filha mais velha de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar viveu mais um momento marcante em sua vida. Após oficializar sua união com o empresário inglês Ed Beccle no civil, a primogênita dos famosos realizou o casamento religioso no sábado, 8, em Fortaleza, no Ceará.

Por meio das redes sociais, Luma compartilhou detalhes do vestido de noiva escolhido para a ocasião especial. Em um vídeo publicado em seu Instagram oficial, a jovem surgiu com uma peça branca longa de cetim sem alças e com um corset. O look foi assinado por Lucas Anderi.

Além do vestido, Luma Cesar também exibiu detalhes da sandália de salto quadrado personalizada com a data de casamento dos noivos na parte interna do solado. A herdeira de Cesar Filho e Elaine Mickely complementou a produção belíssima com algumas joias de luxo e uma grinalda no cabelo.

