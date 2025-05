Veja a decoração do pré-casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz celebram o pré-casamento com festa temática italiana às vésperas da grande cerimônia neste sábado, 3

Nesta sexta-feira, 2, a atriz Isis Valverde, de 38 anos, e o empresário Marcus Buaiz, de 45, receberam amigos e familiares para a festa de pré-casamento. Os dois, que já se casaram no civil no ano passado, irão realizar a segunda cerimônia neste sábado, 3, no Ville La Rochelle, em Jarinu, interior de São Paulo.

Decoração do pré-casamento

A festa de boas-vindas foi feita com a temática italiana, sonho da atriz. A decoração, ao ar livre, contou com tons claros de verde, azul e o branco. A mesa prinicpal foi adornada por limões sicilianos, louças da marca portuguesa Dfilipa e taças de vidro.

“Hoje Isis Valverde e Marcus Buaiz recebem para uma tarde de welcome do seu casamento. A temática da décor foi italiana como a noiva sonhava. Muitos limões sicilianos, pratos lindos e detalhes em copos azuis”, escreveu Dannilo Camargos, decorador responsável em uma publicação no Instagram.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dannilo Camargos (@dannilocamargos)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dannilo Camargos (@dannilocamargos)

Isis Valverde mostra o local do casamento

Nesta sexta-feira, 2, inclusive, Isis mostrou a propriedade onde será o segundo casamento com Marcus Buaiz. O espaço revela-se em estilo europeu, com construções de pedra em meio à área verde.

O casal reunirá cerca de 200 convidados neste sábado, 3. Vale lembrar que Isis e Marcus se conheceram em Paris, durante a Semana de Moda de 2023. Eles ficaram noivos durante a noite de Natal de 2024, durante uma viagem a Guarapari, no Espírito Santo.

Quem é Marcus Buaiz?

Marcus Buaiz é um empresário de 45 anos, herdeiro do Grupo Buaiz, fundado em 1941 por seu avô, Américo Buaiz. O cônjuge de Isis tem um patrimônio estimado em R$ 4 bilhões e começou a sua carreira empreendedora aos 20 anos, quando se associou a um diretor da TV Globo e fundou sua primeira empresa.

Ele também revitalizou uma emissora de rádio dos Marinho, cofundou uma agência de marketing esportivo com o ex-futebolista Ronaldo Fenômeno, e com o crescimento da empresa, estreou uma agência especializada em talentos do entretenimento.

Ex-marido da cantora Wanessa Camargo, ele é pai de José Marcus e João Francisco, frutos deste relacionamento.

Leia também: Isis Valverde surge com look deslumbrante em ensaio fotográfico pré-casamento