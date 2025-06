Veja como foi o casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David; fotos e vídeos

A atriz Giovanna Lancellotti está oficialmente casada! Neste sábado, 21, ela oficializou sua união com Gabriel David. Veja como foi!

A atriz Giovanna Lancellotti está oficialmente casada! Neste sábado, 21, ela oficializou sua união com Gabriel David presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) e filho do bicheiro Anísio Abraão David. A união aconteceu aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, com a presença apenas de familiares e padrinhos.

Em seu perfil nas redes sociais, ela compartilhou alguns registros do grande dia. A atriz entrou na capela do local ao som da Marcha Nupcial, levada por seu pai, Pérsio Roxo, e Gabriel na companhia da mãe, Fabiula David. O vestido da noiva é da grife de Vivienne Westwood e foi feito sob medida.

"O sim mais feliz de nossas vidas!", disse ela ao compartilhar registros da cerimônia. Em seguida, mostrou que um festão celebrou a união do casal. Entre os convidados, estavamFernanda Paes Leme, Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Miguel Rômulo, Cintia Dicker e Pedro Scooby. E m show do cantor Jorge Aragão animou os presentes. As madrinhas e padrinhos usaram looks azuis para a grande noite.

Veja os registros:

Giovanna Lancellotti compartilha vídeo de seu casamento com Gabriel David pic.twitter.com/SO2RmwTfx3 — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 22, 2025

Giovanna Lancellotti compartilha vídeo de seu casamento com Gabriel David pic.twitter.com/8NwNleQO2O — CARAS Brasil (@carasbrasil) June 22, 2025

Duas cerimônias

Gabriel e Giovanna estão juntos desde 2021 e ficaram noivos após três anos de relacionamento durante uma viagem para a Tailândia. Eles prepararam duas cerimônias de casamento: a primeira aconteceu neste sábado no Cristo Redentor e a segunda cerimônia será no dia 28 de junho em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo.

