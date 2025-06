Tati Dias pede Lauana Prado em casamento; veja detalhes do momento

A chef de cozinha Tati Dias e a cantora Lauana Prado estão noivas! A empresária pediu a mão da sertaneja em casamento durante uma viagem romântica

A chef de cozinha Tati Dias e a cantora Lauana Prado estão noivas! Na manhã desta quarta-feira, 18, a empresária revelou aos fãs que pediu a mão da sertaneja em casamento em uma praia na Bahia, durante uma viagem romântica que as duas estão fazendo por lá.

Em uma publicação nos stories do Instagram, Lauana compartilhou um registro do cenário do pedido. Na foto, é possível notar um piquenique montado à beira da praia, com uma tábua em formato de coração, flores, champagne e letras decoradas com pedras, nas quais aparece escrito: "Casa comigo?"

Na legenda da publicação, Prado ainda adicionou que o momento especial aconteceu na Praia do Forte, na Bahia, incluiu a data de hoje e emojis de surpresa e anel de noivado.

Logo depois, Tati Dias compartilhou um vídeo do local em seu perfil e contou que foi ela quem fez o pedido: "Ela disse sim", celebrou ela, que agradeceu à agência especializada em pedidos de casamento que montou o cenário.

Pedido de casamento de Tati Dias e Lauana Prado

Quando Lauana Prado assumiu o relacionamento com Tati Dias?

Em junho do ano passado, Lauana Prado assumiu o romance com a influenciadora digital e ex-A Fazenda Tati Dias. Os rumores de que o status de relacionamento da famosa não seria mais de solteira começaram a circular após Tati Dias publicar algumas fotos ao seu lado, em uma praia no Rio de Janeiro.

Recentemente, Lauana Prado falou sobre os planos de casamento."Vocês pretendem se casar?", questionou um seguidor. "É a ordem natural da vida, sabe, pessoal?”, respondeu Lauana, que rapidamente devolveu a pergunta para a namorada. “Você pretende casar comigo, Tatiana?", quis saber a cantora. "Sim!", declarou Tati Dias, sem pensar duas vezes.

Quem é Tati Dias?

Além de influenciadora digital, ela já participou de 'A Fazenda 11', da Record TV, e duas temporadas do 'De Férias com o Ex Brasil', reality show exibido na MTV. Nascida em São Paulo, ela também é empresária e chef de cozinha.

