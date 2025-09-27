Selena Gomez está casada! Veja as primeiras fotos do casamento com Benny Blanco
A cantora Selena Gomez e o produtor musical Benny Blanco se casaram neste sábado, 27 de setembro, na Califórnia
A cantora e atriz Selena Gomez, de 33 anos, e o produtor musical Benny Blanco, de 37 anos, estão casados! Eles oficializaram a união neste sábado, 27 de setembro, em uma cerimônia na Califórnia, Estados Unidos.
Durante a noite, o casal apaixonado compartilhou as primeiras fotos de como foi a celebração com fotos em um jardim sofisticado. Nas imagens, Selena aparece com um vestido de noiva branco com estilo romântico e apliques florais, além de decote nas costas. Por sua vez, o noivo usou um smoking preto com gravata borboleta.
Vale lembrar que Selena celebrou a despedida de solteira em Cabo San Lucas, no México, e Benny teve a despedida em Las Vegas.
A história de amor do casal
Selena Gomez e Benny Blanco começaram a namorar em junho de 2023. Antes disso, eles já tinham se conhecido quando trabalharam juntos no single I Can’t Get Enough, em 2019. “Ele é absolutamente tudo no meu coração”, afirmou ela, na época. Logo depois, ela já apareceu com um anel com a inicial B, que é o nome do amado.
Discretos, eles fizeram raras aparições juntos em público, mas chegaram a ir juntos ao Globo de Ouro em 2024 e também ao Emmy Awards. Em uma entrevista, ela falou sobre como se sentia em seu relacionamento. “Acho que é muito importante conhecer alguém que te respeite. E acho que é muito bom contar com alguém que entende o mundo em que vivo. Mas eu diria que, no geral, é o lugar mais seguro em que me sinto e tem sido muito bom e eu só cresci com isso, então é incrível”, afirmou ela.
O noivado foi anunciado em dezembro de 2024.
