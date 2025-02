Atores de Cobra Kai anunciam noivado após romance em segredo

Os atores Tanner Buchanan e Mary Mouser, que interpretam os filhos dos protagonistas em Cobra Kai, anunciam noivado durante evento da série

O amor estava no ar e ninguém sabia! Os fãs da série Cobra Kai foram pegos de surpresa durante a première da última temporada, em Los Angeles, quando dois protagonistas revelaram seu noivado. O anúncio inesperado gerou grande repercussão entre os admiradores da série, que não faziam ideia do romance fora das telas. Tanner Buchanan e Mary Mouser compartilharam a novidade com sorrisos e gestos de carinho no tapete vermelho, exibindo suas alianças de noivado no Egyptian Theatre.

Na quinta-feira, 13, após revelar o relacionamento e o noivado, o casal compartilhou em suas redes sociais um comunicado acompanhado de fotos apaixonantes! "Estamos muito felizes em finalmente compartilhar que estamos noivos. Este é um momento muito especial em nossas vidas, o fechamento de um capítulo e a celebração da continuação de outro. Somos imensamente gratos pelo amor e apoio e, embora valorizemos nossos momentos privados, estamos animados em dividir este vislumbre do nosso mundo.", comentou.

A revelação pegou muitos fãs de surpresa, que logo se dirigiram às redes sociais para expressar sua surpresa e empolgação. Com uma chuva de comentários, os seguidores não esconderam a felicidade ao ver o casal assumindo seu relacionamento. “Vocês estavam namorando?”, “Nem imaginava que vocês estavam juntos!”, “Meu novo casal favorito!”, foram algumas das reações dos seguidores.

Mouser e Buchanan não divulgaram a data em que começaram a namorar. Também mantiveram em segredo o momento do noivado e não deram pistas sobre quando poderão se casar.

Cobra Kai dá sequência direta à famosa franquia de filmes Karatê Kid. Mary Mouser vive a filha de Daniel LaRusso (Ralph Macchio), o protagonista do clássico de 1984, enquanto Tanner Buchanan interpreta o filho de Johnny Lawrence (William Zabka), o rival de LaRusso na produção dos anos 1980.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Tanner Buchanan (@tannerbuchananofficial)

