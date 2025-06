Saiba qual foi o sabor do bolo de casamento de Giovanna Lancellotti

Bolo de casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David chamou a atenção pelo estilo assimétrico. Saiba qual era o sabor

A atriz Giovanna Lancellotti se casou com Gabriel David no último final de semana em uma cerimônia romântica aos pés do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Logo depois, eles receberam os convidados em uma festa luxuosa e intimista na casa da família. Lá, os noivos exibiram o bolo de casamento sofisticado que escolheram para a ocasião.

O bolo do casal foi feito em três camadas assimétricas, decorado com lascas doces e flores de açúcar. Agora, os confeiteiros Alex Alvino e Wong Yok revelaram o sabor do bolo de casamento do casal.

"O bolo foi com massa de cacau black, com recheios de brigadeiro branco com caramelo salgado e nuts e intercalando com ganache belga de caramelo" , contaram ao site Quem.

Bolo de casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David - Foto: Reprodução / Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ᕼARLEY VIX (@harleyvix_)

Giovanna Lancellotti e Gabriel David celebram o casamento

Logo depois do casamento no Cristo Redentor, Giovanna Lancellotti e Gabriel David falaram sobre a união especial. "Quis que esse momento fosse só nosso, da família, cercado de amor e fé. Casar aos pés do Cristo foi um jeito de agradecer e começar essa nova fase com o coração em paz", disse o noivo.

E a noiva completou: "Esse é um momento muito aguardado por nós. Estamos muito felizes. Essa celebração é sobre o encontro do nosso amor. É sobre a nossa história e sobre o nosso desejo de caminharmos juntos. E é ainda mais especial por ter o testemunho de pessoas importantes para as nossas vidas, pessoas que amamos e que vibram e torcem por nós".

Os noivos vão realizar uma segunda cerimônia de casamento no dia 28 de junho, na cidade de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo, com a presença de mais convidados.

Leia também: Irmão do noivo lamenta ausência no casamento com Giovanna Lancellotti: 'Infelizmente'