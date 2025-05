Roberto Justus e Ana Paula: A decoração da renovação dos votos

Confira os detalhes da decoração luxuosa da renovação dos votos do empresário Roberto Justus e da influencer Ana Paula Siebert

O empresário Roberto Justus e a influenciadora digital Ana Paula Siebert escolheram uma decoração luxuosa para a festa de renovação dos votos de casamento. Os dois completaram 10 anos de casamento nesta quarta-feira, 30, que é também a data do aniversário de 70 anos de Justus.

A cerimônia e a festa acontecem em um salão de festas luxuoso em São Paulo e contou com decoração caprichada da party planner queridinha dos famosos, Andréa Guimarães. O evento contou com as cores roxo, ver e dourado em todos os detalhes.

Além disso, a festa foi decorada com muitas flores, entre elas hortênsias, orquídeas e tulipas, e um telão que exibia fotos do casal apaixonado. O bolo da festa chamou a atenção pela grandiosidade e os detalhes encantadores.

Veja as fotos da decoração luxuosa:

Como Roberto Justus e Ana Paula Siebert se conheceram?

Vale lembrar que Ana Paula Siebert e Roberto Justus se conheceram no programa O Aprendiz, que ele apresentava. Alguns anos depois, os dois se reaproximaram e iniciaram o romance. O casamento aconteceu em 2015 e eles tiveram uma filha, Vicky, que nasceu em 2020.

