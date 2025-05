Renata Kuerten exibe vídeo emocionante de seu casamento com Beto Senna

A apresentadora Renata Kuerten e Beto Senna oficializaram a união de 15 anos em uma cerimônia em São Miguel dos Milagres; veja vídeo

Renata Kuerten e Beto Senna estão oficialmente casados! Juntos há 15 anos, a apresentadora e o advogado realizaram uma cerimônia em São Miguel dos Milagres, em Alagoas, na tarde de sábado, 10.

O casal reuniu cerca de 300 convidados, entre familiares e amigos, em uma bela celebração em uma capela. Logo após o casamento, a apresentadora do 'Esquadrão da Moda', do SBT, compartilhou um vídeo emocionante do momento em que disse o tão esperado 'sim'.

"Nosso dia", escreveu a famosa. Nas imagens, é possível perceber a emoção dos noivos até a chegada de ambos ao altar. Para a ocasião especial, Renata Kuerten elegeu um vestido clássico branco em cetim Bianchini de seda pura, de criação da estilista Lethicia Bronstein Bridal.

A pequena Lorena, de 2 anos, filha do casal, também usou um look de manga longa da mesma cor. "Estou muito feliz em realizar o sonho de me unir em matrimônio com meu grande amor", declarou Renata à 'Vogue Noivas'.

"Estar cercada por pessoas especiais que estiveram presentes em cada fase de nossas vidas torna tudo ainda mais especial. Beto e eu construímos um lar cheio de amor e parceria. Somos imensamente felizes com a nossa pequena Lorena, que ilumina nossos dias e enche nossas vidas de alegria", concluiu ela.

Renata Kuerten grava Esquadrão da Moda com nova dupla

Em fevereiro deste ano, Renata Kuerten gravou o primeiro episódio da nova temporada do Esquadrão da Moda. A atração do SBT estreou em março, com novidade em seu elenco de apresentadores: Dudu Bertholini.

Em entrevista à CARAS Brasil, Kuerten revela que trabalhar com Bertholini tem sido um dos melhores acontecimentos do ano. A apresentadora, que está pelo seu quarto ciclo consecutivo na atração que continuará sendo exibida todo sábado à noite, adianta uma temporada pra lá de especial.

"Estou muito feliz com essa nova fase, principalmente com a chegada do meu novo parceiro. Foi incrível trabalhar com ele nessa primeira gravação, e tenho certeza de que o público vai amar ainda mais o programa. Sou grata por fazer parte da família Esquadrão da Moda, ajudando a resgatar a autoestima de tantas mulheres. Podem ter certeza de que vem muita coisa boa por aí", comenta.

