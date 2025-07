Relembre como foi o casamento de Renata Abravanel e Caio, que acabam de se separar

Casamento de Renata Abravanel e Caio Curado foi marcada por emoção, presença de Silvio Santos e uma celebração íntima repleta de simbolismo em 2015; casal anunciou fim da união após quase uma década juntos

Renata Abravanel, filha caçula de Silvio Santos (1930-2024) e Íris Abravanel, anunciou recentemente o fim de seu casamento com Caio Curado. A separação, divulgada pela irmã Cintia Abravanel em uma entrevista e confirmada pela empresária, surpreendeu o público e reacendeu a lembrança da marcante cerimônia de união do casal, realizada em 2015.

O casamento aconteceu em clima de emoção e discrição, em São Paulo, e contou com a presença de familiares e amigos mais próximos. Um dos momentos mais simbólicos foi a condução de Renata até o altar por seu pai, Silvio Santos. O apresentador emocionou os convidados ao acompanhar a filha na cerimônia, ao lado da esposa, Iris Abravanel.

Na ocasião, Silvio usou um terno azul escuro e fez questão de posar para fotos com os noivos, demonstrando o carinho e orgulho pela filha. A celebração foi marcada pela simplicidade elegante, sem ostentações, com flores em tons claros e decoração minimalista, refletindo a personalidade discreta de Renata.

Renata e Caio Curado formaram um casal de perfil reservado ao longo dos anos. Eles são pais de duas crianças e, mesmo após o casamento, mantiveram uma vida familiar longe dos holofotes.

Apesar do término, Renata segue envolvida nas decisões estratégicas do Grupo Silvio Santos, mantendo sua atuação como uma das executivas de maior influência dentro do SBT e das empresas do Grupo Silvio Santos. Sua discrição permanece como marca registrada, mesmo diante da exposição pública que envolve a família Abravanel.

O casamento de Renata e Caio foi um capítulo importante na história da família, especialmente por reunir os membros em um raro momento de celebração íntima que também tocou os fãs do legado de Silvio Santos.

Casamento Renata Abravanel - CHRIS PICANÇA FOTOGRAFIA E EQUIPE

Silvio Santos casa sua filha mais nova, Renata - Reprodução Instagram

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Abravanel (@renataabravanel)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Renata Abravanel (@renataabravanel)

O anúncio da separação

Filha caçula de Silvio Santos (1930-2024), Renata Abravanel está separada. A informação foi revelada por sua irmã Cintia Abravanel em uma entrevista no podcast Papagaio Falante. No meio da conversa, ela entregou que o casamento da irmã chegou ao fim recentemente.

Renata foi casada com o empresário Caio Curado por cerca de 10 anos. Juntos, eles tiveram dois filhos, Nina, de 6 anos, e André, de 4 anos.

No podcast, o apresentador Sergio Mallandro perguntou sobre a vida pessoal das filhas de Silvio Santos. “Elas estão casadas? Eu faço uma confusão. Quem é casada com o [Alexandre] Pato?”, perguntou. E Cintia respondeu: “A poderosa chefinha”, referindo-se a Rebeca Abravanel. Logo depois, o apresentador quis saber: “E a Renata? Está casada a Renata?”. Então, Cintia entregou: “Não. Ela se separou”.

Com a repercussão da entrevista da irmã, Renata Abravanel se pronunciou sobre o fim do casamento em um comunicado enviado à imprensa. “ Tenho profundo respeito pela história que construímos juntos, mas, sobretudo, pelo futuro e pelo bem-estar dos nossos filhos, que merecem crescer com leveza e discrição. Por isso, conduzimos todo o processo de forma reservada ”, disse ela.

Os filhos de Renata Abravanel

Em 2022, a empresária Renata Abravanel prestigiou a exposição de sua irmã, Cintia Abravanel, chamada 'Nuances de uma Abrava', em São Paulo. Inclusive, ela levou os dois filhos, Nina e André, para o evento e posou abraçada com as crianças em uma rara aparição em família.