Recém-casada, Luma Cesar divide novas fotos da cerimônia com Ed Beccle

Primogênita de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar oficializou a união com Ed Beccle em um resort no Ceará; veja fotos

O último fim de semana foi bastante mágico para Luma Cesar! Primogênita de Cesar Filho e Elaine Mickely, a jovem oficializou a união no civil com o empresário inglês Ed Beccle na sexta-feira, 7, em Fortaleza, no Ceará, em uma cerimônia ao lado de familiares e amigos próximos do casal.

Na noite de segunda-feira, 10, Luma usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores um novo álbum de fotos do casamento emocionante. Em meio à sequência de registros, é possível notar um clique dos noivos ao lado de seus respectivos pais.

Além de momentos românticos entre os pombinhos, Luma Cesar também foi fotografada com a mãe momentos antes de subir ao altar. Na foto, Elaine Mickely aparece abraçando a primogênita enquanto a jovem se produz para o grande dia.

"Eternizando momentos e colecionando histórias. Nosso final de semana eternizado em fotos que mostram exatamente a emoção e alegria das promessas de Deus em nossas vidas", escreveu a herdeira do apresentador Cesar Filho na legenda da postagem.

Vale lembrar que no sábado, 8, Luma Cesar e Ed Beccle realizaram uma segunda cerimônia de casamento, desta vez no religioso. Durante o evento, a noiva emocionou os convidados presentes com uma homenagem feita especialmente ao pai, destacando o quanto ama Cesar Filho, além de ressaltar os aprendizados que teve com o patriarca da família.

Cesar Filho e Elaine Mickely choram em momento especial do casamento da filha

O apresentador Cesar Filho e sua esposa, Elaine Mickely, não seguraram as lágrimas ao viverem um momento especial no casamento da filha mais velha, Luma Cesar, no último final de semana. A jovem oficializou sua união com Ed Beccle em uma cerimônia religiosa no Ceará e ganhou uma homenagem do irmão, Luigi Cesar.

Ao ouvirem as palavras do rapaz no altar, os pais deles choraram. Em um momento da celebração, Luigi subiu ao altar para homenagear a irmã e o cunhado. Religioso, ele falou sobre a presença divina naquele dia; confira detalhes!

