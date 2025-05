Quando será o casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David?

Giovanna Lancellotti e Gabriel David decidem fazer duas cerimônias de casamento em menos de uma semana. Saiba as datas

A atriz Giovanna Lancellotti já tem data para se casar! Ela e o noivo, Gabriel David, marcaram o casamento para o mês que vem! Os dois vão oficializar a união em breve e já começaram a entregar os convites para os padrinhos com mimos especiais.

Giovanna e Gabriel vão fazer duas cerimônias de casamento. A primeira delas acontece no dia 21 de junho de 2025. Poucos dias depois, eles realizam uma nova festa de casamento no dia 28 e junho. Por enquanto, eles não revelaram os detalhes de como será cada uma das celebrações.

O presente para os padrinhos conta com gravatas nas cores azul e prata para cada uma das cerimônias, um perfume de marca de luxo e uma garrafa de vinho personalizada com os nomes dos noivos.

Vale lembrar que o casal está junto desde 2021.

Mimo do convite de casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David

Mimo do convite de casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David

Mimo do convite de casamento de Giovanna Lancellotti e Gabriel David

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Lancellotti (@gilancellotti)

A história de amor de Giovanna Lancellotti e Gabriel David:

Em participação do podcast Quem Pode, Pod, apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, Giovanna Lancellotti abriu sobre a intimidade do casal e deu detalhes sobre como conheceu Gabriel David. "Eu caí em um belo golpe", ela brincou ao falar sobre o romance com o herdeiro da Beija-Flor, que começou em 2021.

Segundo a atriz, ela já o conhecia por ser muito amiga da sobrinha do empresário, Thais Müller, filha do irmão de Gabriel, Anderson Müller, mas ela nunca deu muita bola. Contudo, o empresário e carnavalesco já havia tentado se aproximar várias vezes da atriz e até enviando mensagens nas redes sociais antes deles se conhecerem apropriadamente.

O encontro somente aconteceu com a ajuda de alguns amigos em comum, como o surfista Pedro Scooby. Segundo Giovanna, eles arrumaram um jeito para o casal se encontrar em um jantar. Pouco tempo depois, a atriz decidiu passar seu aniversário em Noronha e foi surpreendida pelo mozão, que apareceu no hotel em que ela estava hospedada. Desde então eles não se desgrudaram mais.

Leia também: Relembre como foi o pedido de casamento de Giovanna Lancellotti e Gabirel David