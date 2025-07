Pré-casamento de Tainá e Éder Militão tem dança na mesa, 'As Branquelas' e mais; veja

O jogador Éder Militão e a noiva, Tainá Castro, reuniram os padrinhos e madrinhas do casamento para um pré-wedding intimista em São Paulo

O jogador de futebol Éder Militão se casa com Tainá Castro na próxima sexta-feira, 18, em uma cerimônia luxuosa no Palácio Tangará, em São Paulo. Faltando pouco para o grande momento, os noivos reuniram os padrinhos e madrinhas de seu casamento para um pré-wedding intimista em São Paulo, na noite desta quinta-feira, 17.

Para a noite especial, Tainá surgiu com um vestido na cor marrom, tomara que caia e com uma fenda na perna. Os noivos foram recebidos com animação pelos convidados.

A noite foi marcada por muita animação: teve dança em cima das cadeiras do restaurante, velas com faíscas e, claro, muito champanhe. Um dos destaques ficou por conta das personagens inspiradas nas Irmãs Vandergeld, do sucesso “As Branquelas”.

Como vai ser o casamento de Éder Militão e Tainá Castro?

Os noivos vão oficializar a união em uma cerimônia luxuosa, cujo custo total pode chegar a até R$ 700 mil, segundo o colunista Leo Dias. Apenas o aluguel do espaço escolhido gira em torno de R$ 150 mil. Além disso, o serviço de gastronomia oferecido no local custa cerca de R$ 780 por pessoa.

Como o casamento de Militão deve reunir cerca de 350 convidados, o valor estimado apenas com alimentação é de aproximadamente R$ 273 mil. Já o serviço de bebidas e drinks tem o custo estimado entre R$ 89.250 e R$ 280 mil.

E o cantor Gusttavo Lima é uma das atrações do casamento luxuoso. De acordo com o jornal Extra, o famoso cobrou um cachêde R$ 1 milhão. Inclusive, ele teria dado um desconto para o casal famoso, já que o valor de sua apresentação pode chegar a R$ 2 milhões para alguns eventos.

