O casamento de Demi Lovato: Saiba os detalhes e veja o vestido de noiva

A cantora Demi Lovato está casada! Ela subiu ao altar com Jordan ‘Jutes' Lutes em uma cerimônia romântica na Califórnia

Resumo da notícia:

Demi Lovato se casou no dia 25 de maio de 2025 com Jordan Jutes Lutes.

Detalhes do vestido da noiva já foram revelados publicamente

Os noivos estão juntos desde 2022 e ela é só elogios para o romance deles.

A cantora Demi Lovato, de 32 anos, já é uma mulher casada! Ela oficializou o seu casamento com Jordan ‘Jutes’ Lutes, de 34 anos, no último domingo, 25, na Califórnia, Estados Unidos.

De acordo com a Vogue norte-americana, a estrela se casou com um vestido de noiva branco pérola da grife Vivienne Westwood. O modelito contou com um corpete e um véu de tule estilo catedral.

“Sou fã das roupas de Vivienne Westwood há muito tempo. Quando estava pensando [no vestido de noiva], muitas vezes me peguei voltando aos designs de Vivienne - especialmente como as silhuetas realmente complementam as curvas do seu corpo e o uso de espartilhos. Adorei tudo no vestido”, disse ela.

O vestido teve 5 provas antes do resultado final e a equipe precisou fazer viagens de Londres até Los Angeles para as provas. O look teve o estilo inspirado na mulher da alta sociedade do século 18 e com drapeados inspirados nas estátuas gregas.

Há quanto tempo Demi Lovato está junto com Jutes?

A cantora Demi Lovato e Jordan ‘Jutes’ Lutes estão juntos desde 2022 e se conheceram em uma sessão de composição para o álbum Holy Fvck em janeiro de 2022. Juntos, eles fizeram as músicas Substance, Happy Ending e City of Angels. Eles assumiram o romance publicamente em agosto de 2022, quando afirmaram que viviam um relacionamento feliz e saudável. “Ele é um cara superlegal”, afirmou ela, que ainda completou: “Eu esperei a vida toda por ele. É muito gratificante ter um parceiro que me apoia tanto, que me ama tanto, que cuida tanto de mim. É muito fácil manter o foco com ele porque eu o amo muito e ele me trata muito bem”.

O noivado deles aconteceu em 16 de dezembro de 2023 em um momento íntimo do casal em Los Angeles. "Ele tem a melhor personalidade. Nós rimos sem parar. Existe uma parceria ali que é tão magnética, e o jeito como rimos juntos — é sem parar. Então, acho que se você encontrar alguém que te faça sentir seguro, por quem você se sinta atraído, com quem você ria constantemente, essa é a fórmula de um relacionamento realmente ótimo", disse ela recentemente.

