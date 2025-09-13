O amor está no ar: Mariely Santos acaba de se casar; confira!

Mariely Santos, uma das Gêmeas Lacração, se casa com André Santis em uma fazenda luxosa; Confira os detalhes!

Conhecida como uma das Gêmeas Lacração, Mariely Santos encontrou o amor verdadeiro. A artista se casou neste sábado, 13, com André Santis em uma fazenda luxuosa, em São Paulo. Apesar da riqueza da cerimônia, a famosa optou por uma celebração intimista.

A influenciadora utilizou um vestido elegante e um véu longo, e se casou durante o pôr do sol na fazenda luxuosa, em São Paulo. O casal oficializou a união diante de seus familiares e amigos próximos. os cachorrinhos do casal não ficaram de fora da cerimônia e utilizaram um “traje de gala”.

Os convidados e o casal chegaram ontem no local, quando celebraram o noivado em uma noite especial com temática italiana, com pizzas, amigos e muita alegria.

A amiga de MC Loma fez questão de publicar cada detalhe da cerimônia, desde sua preparação. De acordo com o vídeo publicado no Instagram da famosa, a festa contou com música ao vivo, decorações impecáveis e tudo da maneira como o casal sempre sonhou para o dia especial.

MC Loma, foi madrinha da cerimônia e postou alguns detalhes do local da cerimônia em seus stories. “Estou passada, menina, tem até piscina aquecida, quadra de futevôlei”, disse a artista enquanto mostrava seu quarto e a copa que tinha ao lado. “Nós que somos mães podemos vir aqui esquentar o leite da pirralha”, contou a famosa em suas redes sociais.

Vale ressaltar que Mariely e André ficaram noivos em outubro de 2023, durante uma viagem romântica para a França.

Mariely Santos, das Gêmeas Lacração, é pedida em casamento em Paris

A influenciadora Mariely Santos, conhecida pelos seus trabalhos ao lado de Mirella Santos e MC Loma, anunciou o pedido de noivado em outubro de 2023. A famosa curtiu sua viagem a Paris, França, com seu namorado André Santis.

A artista publicou a notícia em suas redes sociais, e surpreendeu fãs, amigos e familiares. Ela compartilhou registros do momento em que o rapaz fez o pedido, além de exibir o anel de noivado. “Eu responderia SIM mil vez!!!!!!! Te amo demais”, escreveu ela na legenda do post.

