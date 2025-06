Noiva de Jeff Bezos usa vestido extravagante em festa antes do casamento

Na véspera do casamento em Veneza, Jeff Bezos e Lauren Sánchez recebem os convidados de festa de boas-vindas e ela usa vestido sofisticado

O empresário bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon, e sua noiva, a jornalista Lauren Sánchez, que já venceu um Emmy, já iniciaram as celebrações do casamento em Veneza, na Itália. Nesta quinta-feira, 26, eles reuniram os amigos e familiares para uma festa de boas-vindas. Inclusive, o look da noiva chamou a atenção.

Para o evento de luxo, a noiva usou um vestido extravagante. O modelito estruturado teve cintura bem marcada, decote sofisticado e bordados florais. A peça faz parte da coleção de Alta Costura Primavera-Verão 2025 da grife Schiaparelli. Por sua vez, o noivo optou por um terno preto clássico e camisa branca.

Os noivos e os convidados foram fotografados pela imprensa na saída do hotel, que foi quando entraram em barcos para irem até o local da festa. Entre os convidados estavam Tom Brady, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kris Jenner, Leonardo Di Caprio, Oprah Winfrey, Tommy Hilfiger.

A festa contou com menu composto por pizzas feitas por um chef napolitano. O casamento acontecerá entre sexta e sábado.

Festa de casamento de Jeff Bezos e Lauren Sánchez - Foto: Getty Images

Kim Kardashian - Foto: Getty Images

Oprah Winfrey - Foto: Getty Images

Protestos por causa do casamento

O bilionário Jeff Bezos vai se casar com Lauren Sánchez em Veneza, na Itália, ainda nesta semana. Porém, os noivos são sendo alvos de protestos da população local.

Várias placas e cartazes contra o bilionário foram espalhadas pelo centro histórico da cidade pedindo que ele pague mais impostos, já que vai fazer um evento de luxo na região. “Jeff Bezos paga salários de miséria aos seus funcionários e sonega impostos. Não é à toa que ele pode se dar ao luxo de fechar metade de Veneza para seu casamento esta semana. Taxem bilionários agora”, disse uma mensagem feita pelo Greepeace.

Além disso, a população local está irritada com os bloqueios com causa do casamento e também com o excesso de turistas no local.

No entanto, as autoridades informaram que apenas quatro hotéis da cidade foram fechados para o evento e que reservaram 30 táxis aquáticos para os convidados. Assim, os governantes dizem que a cidade está acostumada com eventos e turistas, e que isso não terá muito impacto na vida dos cidadãos locais.

Para amenizar os protestos, a imprensa internacional informou que Bezos solicitou que 80% dos mantimentos para seu casamento fossem comprados de fornecedores de Veneza e que o evento destaque as tradições locais.