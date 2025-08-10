Neta de Galvão Bueno se casa em cerimônia luxuosa

Neta do narrador esportivo Galvão Bueno, Victória Bueno está casada! O casamento aconteceu no sábado, 9, em cerimônia luxuosa

Neta do narrador esportivo Galvão Bueno, Victória Bueno se casou com Oscar Sigaki em uma cerimônia luxuosa no último sábado, 9. Os dois se casaram uma celebração ao ar livre com festa sofisticada com a presença de amigos e familiares.

Nas redes sociais, os convidados exibiram momentos especiais do grande dia e a noiva compartilhou nos stories. Para seu casamento, a noiva escolheu um vestido branco elegante e moderno, enquanto o noivo apostou em terno cinza.

Vale lembrar que Victória é uma futura sommelier e Oscar é engenheiro. Ela é filha de Leticia Bueno, que é filha de Galvão Bueno.

Casamento de Victória Bueno e Oscar Sigaki - Foto: Reprodução / Instagram

Uma publicação compartilhada por Desirée Soares Galvão Bueno (@desireesoares)

Você sabia? Galvão Bueno está casado há mais de 24 anos

Em novembro de 2024, GalvãoBueno usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. Ele completou 24 anos ao lado da esposa, Desirée Soares, e fez questão de se declarar para ela.

Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador e narrador esportivo compartilhou fotos dos dois em várias viagens pelo mundo e não escondeu a felicidade de poder curtir a vida ao lado da amada, com quem tem um filho, Luca Bueno.

"O esporte nos uniu em 2000!! Atrás dele, saímos pelo mundo!! Mas o mundo ficou pequeno!! Tudo ficou pequeno frente ao nosso amor!! Obrigado, Desirée, minha princesa, por esses 24 anos", escreveu Galvão, acrescentando um emoji de coração.

Os fãs parabenizaram o casal nos comentários. "E viva o amor", disse uma seguidora. "Parabéns, casal! Que Deus continue sempre abençoando!", escreveu outro. "Felicidades ao casal", desejou uma fã. "Que Deus conceda muita saúde, para que vivam este amor por muitos e muitos anos", falou mais uma. Desirée também deixou um comentário. "Ano que vem bodas de prata!! Te amo", declarou.

Quem são os filhos de Galvão Bueno? Além de Luca, o apresentador também é pai de Leticia Bueno, Cacá Bueno e Popó Bueno.

Uma publicação compartilhada por Galvão Bueno (@galvaobueno)

A mãe de Victória Bueno

O narrador esportivo Galvão Bueno surpreendeu os fãs ao mostrar uma foto inédita de sua filha mais velha, Letícia. Ele relembrou uma foto do dia do casamento da herdeira para parabenizá-lo por mais um aniversário.

Na imagem, os dois apareceram sorridentes durante a cerimônia ao ar livre. Na legenda, o pai coruja falou sobre a admiração por ela.

"Hoje é dia de comemoração. Dez anos depois do casamento, minha querida filha Letícia abre uma nova década! Feliz aniversário, minha primogênita! Viva intensamente esse dia! Seja feliz! Saúde e Sucesso! Que Deus te abençoe sempre. E muito obrigado por tudo! Seu pai te ama", afirmou.

Além dela, o narrador também é pai de Cacá Bueno e Popó Bueno, que foram para o mundo dos esportes e são automobilistas, e do filho caçula, Luca Bueno, que decidiu ir para o mundo das artes. Ele é cineasta e diretor, sendo apaixonado pelo cinema mundial.

A post shared by Galvão Bueno (@galvaobueno)

Galvão Bueno saiu da Globo e está na Band

Galvão Bueno comanda o programa Galvão e Amigos, na Band. A CARAS Brasilmarcou presença na coletiva de imprensa da atração, onde o locutor esportivo adiantou sobre seu retorno à TV aberta e relembrou sua saída da Globo.

"Era um momento de uma mudança, e não poderia existir mudança melhor. Ela não estava planejada há 10 anos, mas ela surge. Alguns amigos internos aqui disseram: 'O que você acha? [...] Vamos fazer uma coisa? Eu vou voltar para casa. Pronto, aí deu. Saiu a frase: 'Eu vou voltar para casa', aí deu e estamos aqui", declarou Galvão.

Bueno prestou mais de quatro décadas de serviço à Globo, ao que ele recorda esta parceria com o canal: "Fizemos coisas muito boas, fizemos especiais, fizemos coisas muito, muito, boas e muito bacanas", afirmou o apresentador.