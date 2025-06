Mari Fernandez pede Júlia Ribeiro em casamento; veja o momento

A cantora Mari Fernandez e a influenciadora digital Júlia Ribeiro estão noivas! Aartista pediu a mão da namorada em casamento durante um show

A cantora Mari Fernandez e a influenciadora digital Júlia Ribeiro estão noivas! Nesta quinta-feira, 12, a artista aproveitou o dia dos Namorados para chamar a namorada ao palco durante um show que fez em Aracaju e oficializou o pedido diante do público.

"Nesse dia tão especial, eu queria chamar ela aqui. Queria dizer, amor, que eu lhe amo. Muito obrigada por tudo que você já fez na minha vida. Para quem não sabe, a gente já está junto há três anos e meio, e a gente já passou muitos Dia dos Namorados juntas, mas escondidas, só que esse vai ser o nosso primeiro Dia dos Namorados que a gente vai mostrar para todo mundo que a gente se ama", iniciou a cantora.

"Tem uma galera que fica todo santo dia me perguntando no meu Instagram quando é que a gente vai casar, amor. Todo mundo perguntando quando é que eu vou casar. Vocês estão doido que eu case, né? A gente está organizando o dinheiro para fazer o casamento, vai dar certo. Se tiver alguém que faça um casamento em uma cerimônia dividida de 50 vezes, eu estou aceitando", brincou Mari em seguida.

E contou que já fez o pedido há algum tempo. "Mas enquanto isso, dois anos atrás, quando eu escrevi essa música para você, eu pedi a você em noivado, só que quase ninguém sabe, porque foi na sala do nosso apartamento que a gente morava lá em Fortaleza. E a gente já usa a aliança, já está com a aliança de noivado".

Em seguida, oficializou o pedido: "Só que eu queria aproveitar que hoje é dia 12 de junho para perguntar oficialmente. Você aceita - ó você não vai me dar um não na frente do povo de Aracaju, não viu? - você aceita casar comigo esse ano ou o próximo ano, se Deus quiser?", perguntou Mari. "Claro", respondeu Júlia.

Veja como foi o momento:

Quem é a namorada de Mari Fernandez?

Além de influenciadora digital, Júlia Ribeiro, de 21 anos, também é modelo e estudante de odontologia. Com mais de 230 mil seguidores no Instagram, ela também é destaque no TikTok.

Recentemente, durante uma interação com os seguidores nas redes sociais, a cantora revelou que as duas se conheceram nos bastidores de um de seus shows. "Quando eu desci do camarim, passei pelo meio da galera e ela me pediu uma foto. Fui mexer nas menções do Instagram e a primeira foto era dela. Aí, eu fui dar uma stalkeada", contou Mari, na ocasião.

