Marcelo de Carvalho e Chris Pitanguy se casam e looks da noiva chamam atenção

Juntos desde 2021, Marcelo de Carvalho e Chris Pitanguy oficializam a união; noiva usou dois looks autênticos para se casar com dono da RedeTV!

Juntos há quatro anos, Marcelo de Carvalho e Chris Pitanguy se casaram neste domingo, 11. Na rede social, a jornalista e influenciadora digital postou fotos do momento especial e chamou a atenção ao exibir seus looks autênticos para a ocasião.

Para oficializar a união com o apresentador e dono da RedeTV!, ela apostou um vestido de uma estilista brasileira para a cerimônia e, depois, para o almoço, a influencer colocou um smoking de grife, comprado em Paris, na França.

"11/05/2025. Afinal, casados! Eu escolhi usar 2 looks; um para a cerimônia, e outro para o almoço. Eu queria prestigiar uma estilista brasileira, então escolhi para a cerimônia um vestido da Paula Raia. Para o almoço, usei um smoking vintage que comprei em Paris! Foi um dia especial e muito emocionante… algo que encheu o meu coração de alegria. Aguardem que tem mais", contou ela sobre seus looks.

Do relacionamento atual, Marcelo de Carvalho não tem filhos. Do primeiro casamento com Mariana Papa ele teve três: Manoela Fragali, Marcela Fragali e Marco Fragali. Com Luciana Gimenez, o empresário teve Lorenzo Gabriel.

Veja as fotos do casamento de Marcelo de Carvalho e Chris Pitanguy:

