Mãe de Tainá Castro brinca sobre Éder Militão: ‘Vou brigar com ele’

Mãe de Tainá Castro diz como é ver a filha se casando com Éder Militão: ‘Desejo toda felicidade do mundo para os dois’

Mãe de Tainá Castro, Neia Alves falou sobre como é ver a filha se casando com o jogador de futebol Éder Militão. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais da influencer antes do seu casamento, a mãe da noiva brincou ao falar sobre o genro e desejou que os dois sejam felizes.

"Estou realizando esse sonho, vendo a minha filha formar uma família linda e maravilhosa, construindo tudo o que a gente sonhou e deseja. Queria desejar toda a felicidade do mundo para ela e para o Eder que entrou na nossa vida não tem muito tempo, mas que eu já considero como um filho também", disse ela.

E completou: "Quero que ele faça a minha filha muito feliz ou vou brigar com ele (risos). Mas acho que vai dar tudo certo. Desejo toda felicidade do mundo para os dois hoje e sempre. Eder e Tainá, a mãe ama vocês".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por S U B C E L E B R I T I E S (@subcelebrities)

Os filhos de Éder Militão e Tainá Castro

Nesta sexta-feira, 18, o jogador de futebol Éder Militão se casa com a influencer Tainá Castro em uma cerimônia luxuosa no Palácio Tangará, em São Paulo, e com a presença dos filhos de cada um. Antes da celebração, as crianças foram fotografadas com seus looks para serem as daminhas e o pajem dos pais.

Cecilia, de 3 anos, filha de Éder e Karoline Lima, surgiu com um lindo vestido branco. Por sua vez, Helena, de 5 anos, e Matteo, de 3 anos, filhos de Tainá com Léo Pereira, também apareceram com looks em tons claros para a cerimônia.

O casamento terá 350 convidados e custou cerca de R$ 2 milhões.

Cecilia - Foto: Leo Franco e Natália Rampinelli/ Agnews