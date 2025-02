Mãe da noiva, Elaine Mickely escolhe vestido deslumbrante para casar a filha

É a mãe da noiva! Elaine Mickely, esposa de Cesar Filho, aposta em vestido branco elegante para o casamento civil da filha, Luma Cesar

A estrela Elaine Mickely, que é a esposa do apresentador Cesar Filho, escolheu um vestido deslumbrante para ir ao casamento da filha mais velha, Luma Cesar, com Ed Beccle. A cerimônia civil aconteceu no final da tarde desta sexta-feira, 7, em Fortaleza.

Os noivos pediram para todos os convidados e a família irem ao casamento com roupas brancas. Assim, a mãe da noiva apareceu com um vestido longo branco com detalhe em formato de laço descontruído na parte da frente e completou o visual com joias prateadas.

“Prontíssima para casar nossa menina”, disse ela ao compartilhar o vídeo com detalhes do look.

A cerimônia religiosa de Luma e Ed acontecerá neste sábado, 8.

Saiba como Luma Cesar e Ed Beccle se conheceram

A jovem Luma Cesar, filha mais velha de Cesar Filho e Elaine Mickely, se casou no civil com Ed Beccle nesta sexta-feira, 7, em uma cerimônia em Fortaleza. Enquanto estava se arrumando para o grande dia, ela contou a história de amor do casal.

Nos stories, Luma apareceu contando como eles se conheceram durante uma viagem para o México e o quanto ele ficou encantado por ela à primeira vista. "Eu e o Ed, a gente se conheceu no México através de uma amiga em comum, que ele conheceu no Brasil. Depois, essa amiga veio falar: ‘Eu conheci esse garoto que é muito especial e ele estará sozinho no México ao mesmo tempo que vocês. Acho que vocês têm que sair para jantar um dia ou alguma coisa’. E fomos sair para jantar, mas fui eu, minha mãe, meu irmão, com o Ed. Foi um jantar de família. E foi assim que a gente se conheceu. De acordo com o Ed, ele diz que assim que ele me viu saindo do táxi, ele já sabia que eu era a mulher da vida dele. É o que ele me falou. Ele falou que desde o momento em que me viu, nem precisou falar comigo, ele sentiu que era comigo que ele iria se casar e passar o resto da vida dele”, disse ela.

Então, a filha de Cesar Filho e Elaine Mickely contou para o rapaz que ainda não queria um relacionamento sério, mas ele foi insistente e conseguiu conquistar o coração dela. "Ele falou: ‘Você quer o quê? Uns 3 ou 5 anos? Eu te espero, não tem problema’. Ele falava assim. E acabou que foram 3 meses que ele teve que investir pesado e a gente começou a namorar. A virada de chave, que a gente passou de amizade para qualquer outra coisa, foi quando eu conheci o coração do Ed e entendi que ele é assim mesmo, que ele é de verdade, que é real e o coração dele é muito puro. E eu me apaixonei por isso, é o que mais admiro nele e quero que meus filhos sigam como exemplo. A fé dele, a generosidade, o coração dele, ele faz de tudo pelas pessoas que ele ama e ele é muito único”, declarou.

