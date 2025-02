Luma Cesar posta primeiras imagens com o marido após casamento civil

Filha de Cesar Filho e Elaine Mickely, Luma Cesar encantou ao compartilhar registros inéditos ao lado do marido, Ed Beccle

Luma Cesar, filha de Cesar Filho e Elaine Mickely, encheu as redes sociais de amor ao compartilhar um vídeo ao lado de Ed Beccle, com quem se casou no civil na tarde desta sexta-feira, 7, em Fortaleza, no Ceará.

Para eternizar esse dia especial, o casal realizou um ensaio fotográfico e também foram gravados em clima de romance. A jovem surgiu usando um lindo vestido do estilista Lucas Anderi, já o amado estava com uma camisa e calça branca.

Ao mostrar as imagens inéditas, ao som da música 'If I Ain't Got You', de Alicia Keys, Luma celebrou a união com o amado. "Mr & Mrs Beccle", escreveu ela na legenda da publicação.

Os internautas encheram o post de mensagens de felicitações ao casal. "Que Deus abençoe essa união grandemente", disse uma seguidora. "Lindos. Que o Senhor abençoe vocês sempre", escreveu outra. "Toda felicidade do mundo para vocês! Deus abençoe vocês!", desejou uma fã. "Meu Deus, vocês transbordam tanto amor", falou mais uma.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luma (@luma.cesar)

Luma Cesar revela detalhes de como conheceu o marido

Enquanto estava se arrumando para seu casamento no civil, Luma Cesar contou a história de amor do casal. Nos stories, a jovem contou que eles se conheceram durante uma viagem para o México e o quanto ele ficou encantado por ela à primeira vista.

"Eu e o Ed, a gente se conheceu no México através de uma amiga em comum, que ele conheceu no Brasil. Depois, essa amiga veio falar: 'Eu conheci esse garoto que é muito especial e ele estará sozinho no México ao mesmo tempo que vocês. Acho que vocês têm que sair para jantar um dia ou alguma coisa'. E fomos sair para jantar, mas fui eu, minha mãe, meu irmão, com o Ed. Foi um jantar de família. E foi assim que a gente se conheceu. De acordo com o Ed, ele diz que assim que ele me viu saindo do táxi, ele já sabia que eu era a mulher da vida dele (...)", disse ela. Leia o relato completo!

