Luma Cesar mostra vídeo oficial de seu casamento com Ed Beccle

Primogênita do jornalista Cesar Filho, Luma Cesar oficializou a união com o inglês Ed Beccle em uma cerimônia religiosa em Fortaleza

Dia muito especial para Luma Cesar! Primogênita do jornalista Cesar Filho e Elaine Mickely, ela viveu um novo momento emocionante em sua vida no último sábado, 8. Após oficializar sua união no civil com o empresário inglês Ed Beccle, a jovem realizou o casamento religioso em um resort luxuoso em Fortaleza, no Ceará.

Luma e Ed celebram a união ao lado de familiares e amigos próximos, como a atriz Maisa Silva e o cantor sertanejo Gustavo Mioto, que prestigiaram a cerimônia. Para o dia tão esperado, a noiva elegeu um vestido branco longo de cetim sem alças com um corset. A peça belíssima foi assinada por Lucas Anderi.

Na madrugada deste domingo, 9, a herdeira de Cesar Filho compartilhou em suas redes sociais o vídeo oficial do casamento. No registro, é possível notar a grande emoção do jornalista ao levar a filha até o altar.

Além de momentos do casamento, a noiva também exibiu detalhes da festa realizada logo em seguida. "8/02/25. O dia mais especial das nossas vidas. Muito mais do que sonhamos, agora somos um!", declarou Luma Cesar na legenda da publicação.

Nos comentários, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas aos recém-casados, desejando felicidades ao casal em sua nova fase. "A perfeição divina. Sejam felizes eternamente, seus lindos", escreveu uma seguidora. "Que amor, que sensibilidade, um encanto digno da princesa que você é", disse outra. "Estou emocionada, que casamento lindo!", falou uma terceira.

Confira o vídeo do casamento de Luma Cesar e Ed Beccle:

O casamento civil de Luma Cesar e Ed Beccler

Luma Cesar, filha de Cesar Filho e Elaine Mickely, encheu as redes sociais de amor ao compartilhar um vídeo ao lado de Ed Beccle, com quem se casou no civil na tarde de sexta-feira, 7, em Fortaleza, no Ceará.

Para eternizar esse dia especial, o casal realizou um ensaio fotográfico e também foram gravados em clima de romance. A jovem surgiu usando um lindo vestido do estilista Lucas Anderi, já o amado estava com uma camisa e calça branca; confira detalhes!

