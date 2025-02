Luma Cesar faz homenagem emocionante ao pai, Cesar Filho, em casamento

Herdeira mais velha de Cesar Filho, Luma Cesar se casou com o inglês Ed Beccle em uma cerimônia religiosa no sábado, 8, no Ceará

O último fim de semana foi bastante especial e mágico para Luma Cesar! Primogênita do jornalista Cesar Filho e Elaine Mickely, a jovem oficializou a união com o empresário inglês Ed Beccle em uma cerimônia religiosa no sábado, 8, em Fortaleza, Ceará, ao lado de familiares e amigos próximos do casal.

Durante a cerimônia, a noiva emocionou os convidados presentes com uma homenagem feita especialmente ao pai. Luma escreveu uma declaração destacando o quanto ama Cesar Filho, além de ressaltar os aprendizados que teve com o patriarca da família.

"Papi, você é um exemplo de tudo o que eu admiro em um homem. Você é um pai amoroso, marido fiel, líder de uma família, homem de Deus. Se hoje estou casando com um homem incrível, é porque você me mostrou, desde pequena, o que significa ser amada, cuidada, e protegida. Você me ensinou o que eu mereço, através de seu exemplo eu entendi o verdadeiro amor, que reflete o amor de Cristo, que é paciente, que cuida, e que nunca falha", iniciou Luma.

"Obrigada por me mostrar com a sua vida o que significa ser uma mulher amada de Deus, amada por Deus e abençoada por um pai como você. Meu coração transborda de amor por vocês. Quero que saibam que, ao construir minha própria família, eu levo comigo tudo o que aprendi com vocês. Prometo honrar o exemplo que vocês me deram, e continuar acreditando nos valores do amor e a fé que vocês me ensinam. Como eu amo muito vocês", completou a jovem.

Vale lembrar que a cerimônia intimista de Luma Cesar e Ed Beccle aconteceu com tradução simultânea, uma vez que os pais do noivo e demais familiares do empresário são estrangeiros. O casal oficializou a união no civil na última sexta-feira, 7, também em Fortaleza.

Confira a homenagem de Luma para o pai, Cesar Filho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ELAINE MICKELY (@elainemickely)

O bolo de casamento de Luma Cesar

Dia muito marcante para Luma Cesar! Herdeira mais velha de Cesar Filho e Elaine Mickely, a jovem oficializou a união com o Ed Beccle em uma cerimônia religiosa na tarde de sábado, 8, em um resort luxuoso em Fortaleza, no Ceará.

Na madrugada de domingo, 9, Luma Cesar compartilhou em suas redes sociais novos detalhes do evento especial, incluindo a decoração do salão de festas. Além disso, a filha dos famosos também mostrou de perto o bolo de casamento, composto por seis andares.

O doce personalizado contou ainda com detalhes de flores nas laterais e no topo. "O bolo dos meus sonhos", declarou a herdeira de Cesar Filho. A noiva também exibiu a mesa, repleta de arranjos florais, com os demais docinhos e bem-casados; confira os registros!

Leia também: Elaine Mickely e Cesar Filho mostram fotos do casamento da filha