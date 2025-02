Lucas Chumbo se casa em cerimônia ao ar livre no Havaí

O surfista e ex-BBB Lucas Chumbo está oficialmente casado com Monise Alves após cerimônia ao ar livre no Havaí

O surfista e ex-BBB Lucas Chumbo celebrou o seu casamento com a advogada Monise Alves neste final de semana. A cerimônia aconteceu em uma praia no Havaí com a presença de amigos e familiares.

Os noivos usaram looks brancos com estilo praiano e celebraram o amor que vivem juntos. Entre os convidados estava o surfista Pedro Scooby.

Vale lembrar que Lucas e Monise já são pais de duas crianças, Maitê, de 2 anos, e Zion, de 1 ano. Eles se conheceram no carnaval de 2019 no Rio de Janeiro e começaram a namorar em 2020.

Lucas Chumbo homenageia o filho caçula

Lucas Chumbo, ex-participante do BBB 20, explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques do filho caçula, Zion. O menino completou seu primeiro ano de vida.

"1 ano atrás meu chumbinho nascia e nesse mesmo dia, meu irmão se classificava para olimpíadas, muitas emoções. Ele chegou trazendo boas notícias e é minha alegria todos os dias, meu Zion. Um anjinho, que já já está surfando com papai e deixando a mamãe preocupada. Sem palavras para os momentos que venho vivendo com a minha família. Gratidão! Viva o Zion! 1 aninho de muito amor", disse o atleta na legenda. Confira a publicação!