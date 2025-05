Lua de mel: Isis Valverde e Marcus Buaiz curtem os dias na Itália

Recém-casados, a atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz aproveitam almoço em meio a um cenário paradisíaco após subirem ao altar pela segunda vez

Nesta sexta-feira, 9, a atriz Isis Valverde, de 38 anos, publicou, nos stories de seu perfil no Instagram, as primeiras imagens de sua lua de mel com o empresário Marcus Buaiz, de 45, na Itália. Na ocasião, a artista compartilhou uma série de registros mostrando o cenário paradisíaco e, fazendo jus ao clima romântico, tirou fotos ao lado do amado. Os dois subiram no altar pela segunda vez no último sábado, 3.

As fotos revelam um almoço romântico do casal e, além da refeição, imagens da costa italiana. Os registros acontecem após o casal se casar no religioso no Ville La Rochelle, em Jarinu, interior de São Paulo.

Confira, abaixo, as imagens:

Isis Valverde compartilha registros da lua de mel com Marcus Buaiz pic.twitter.com/ZUTMxOUW4I — CARAS Brasil (@carasbrasil) May 9, 2025

Procedimento estético

Antes de embarcar para o destino dos sonhos ao lado de Buaiz, Isis Valverde passou por um procedimento estético na última segunda-feira, 6.

A intervenção, feita nos glúteos, melhora a firmeza da região. O protocolo une a tonificação muscular, por meio de ondas eletromagnéticas, e bioestimuladores de colágeno."Cuidando da beauty (beleza) com a melhor", escreveu na publicação.

Sobre a escolha da Itália para curtir a lua de mel, Marcus Buaiz justificou à Quem: "Escolhemos a Itália para a nossa lua de mel porque ela faz parte da nossa história familiar — ambos temos raízes italianas e o país sempre ocupou um lugar especial na nossa vida", explicou.

"Buscamos destinos que fossem, ao mesmo tempo, românticos e cheios de possibilidades de diversão, para equilibrar momentos a dois com experiências leves e descontraídas. É a combinação perfeita de significado pessoal e oportunidade de criar memórias inesquecíveis", adicionou.

Quem é Marcus Buaiz?

Marcus Buaiz é um empresário de 45 anos, herdeiro do Grupo Buaiz, fundado em 1941 por seu avô, Américo Buaiz. Ele tem patrimônio estimado em R$ 4 bilhões e começou a sua carreira empreendedora aos 20 anos, quando se associou a um diretor da TV Globo e fundou sua primeira empresa.

Ele também revitalizou uma emissora de rádio dos Marinho, cofundou uma agência de marketing esportivo com o ex-futebolista Ronaldo Fenômeno, e estreou uma agência especializada em talentos do entretenimento.

Ex-marido da cantora Wanessa Camargo, ele é pai de José Marcus e João Francisco, frutos deste relacionamento.

Leia também: Após casamento, Isis Valverde esbanja beleza na praia