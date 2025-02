Laís Caldas e Gustavo Marsengo abrem álbum de fotos do casamento: 'Sonho'

Juntos desde o BBB 22, Laís Caldas e Gustavo Marsengo oficializaram a união em uma cerimônia intimista em São Paulo; veja fotos

Os ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo oficializaram a união no sábado, 1, em uma cerimônia intimista ao lado de familiares e amigos próximos. Por meio das redes sociais, o casal compartilhou com o público um álbum de fotos do casamento, realizado em São Paulo.

Nas imagens, Laís e Gustavo foram fotografados radiantes logo após trocarem as alianças. "Alguns registros sobre ontem. Até parece um sonho", declarou a médica na legenda da postagem.

Encantados com os registros, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas nos comentários aos recém-casados. "Vocês estavam radiantes! Lindo demais ver a felicidade de vocês!", escreveu uma admiradora. "Casalzão! Uma combinação perfeita!", disse outra. "Parabéns ao casal, que Deus os abençoe infinitamente! Amor de BBB pode, sim, ser pra toda vida!", falou uma terceira.

Para quem não sabe, Laís Caldas e Gustavo Marsengo se conheceram no BBB 22, da TV Globo. Os dois iniciaram o romance ainda dentro do confinamento e seguiram firmes e fortes após o programa. O casamento, que inicialmente ocorreria em 2024, precisou ser adiado para fevereiro deste ano por questões burocráticas.

Confira as fotos do casamento de Laís Caldas e Gustavo Marsengo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laís Caldas (@dra.laiscaldass)

Laís Caldas e Gustavo Marsengo fazem confissão sobre casamento civil

Em entrevista recente à TV CARAS, Laís Caldas e Gustavo Marsengo, casal formado durante o confinamento no BBB 22, contaram detalhes da cerimônia de casamento e abriram o coração ao falarem sobre a nova etapa no relacionamento.

Na ocasião, a ex-BBB explicou que a oficialização do casamento no civil seria mais íntimo, contando apenas com a presença da família. Apesar da descrição, Laís Caldas revelou que a festa, com previsão para acontecer no segundo semestre, terá convidados; confira o bate-papo completo com o casal!

