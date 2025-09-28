Ivan Moré e Giovanna Lemos se casam em cerimônia intimista

O apresentador Ivan Moré oficializa seu casamento com Giovanna Lemos, que está grávida e que é 23 anos mais jovem do que ele

O apresentador Ivan Moré, de 48 anos, está casado! Ele oficializou o casamento com a empresária Giovanna Lemos, de 25 anos, neste sábado, 27 de setembro. A cerimônia intimista aconteceu em um espaço de festas na Vila Nova Conceição, em São Paulo, e foi celebrada por um líder xamânico.

Inclusive, eles escolheram a data por causa da numerologia. “Definitivamente um dia para ficar marcado em nossas vidas, dia esse que também representa um portal 9/9, pois, segundo a numerologia, o dia 27/09/2025 é muito poderoso energeticamente, por se conectar ao número que rege o ano: 9”, disse ele ao Jornal O Globo. As fotos da união foram reveladas nas redes sociais por Ed Mendes, que cuida da assessoria de eventos.

Para o seu grande dia, a noiva escolheu um vestido moderno e justo ao corpo, que deixou à mostra sua barriga de seis meses de gestação. Ela está grávida de uma menina, que se chamará Amora e é a primeira herdeira do novo casal. Ivan já é pai de outros dois filhos, Mel e Lui, frutos de relacionamento anterior.

Vale lembrar que o casal já fez a lua de mel em uma viagem pelo Japão e Tailândia há poucas semanas. Os dois estão juntos desde dezembro de 2022 e trabalham juntos, já que são sócios em uma empresa de gestão estratégica.

Ivan Moré reflete sobre ser pai pela terceira vez

Em um vídeo compartilhado em junho de 2025, Ivan Moré mostrou como contou para os filhos mais velhos sobre a gravidez de sua nova namorada. Na legenda, ele falou que a amada engravidou após ele reverter a vasectomia.

“Ah, como a vida é surpreendente. Planos que mudam. Ciclos que se fecham. E, quando parece que um caminho está definitivamente encerrado, uma decisão ousada pode reabri-lo. A reversão de uma vasectomia foi esse passo. Um ato concreto de acreditar que um novo começo era possível, mesmo sem garantias. E o resultado é a maior prova de que recomeços são possíveis. O terceiro filho é a resposta à pergunta que eu me fazia e acredito que muitos se fazem: é tarde demais para tentar de novo? A resposta é não. Famílias se transformam. Irmãos ganham um novo laço. E uma história que parecia concluída ganha seu capítulo mais surpreendente. Bem-vinda, minha bonequinha. Sua chegada é a definição pura de o recomeço de uma família feliz!”, disse ele.

