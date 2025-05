Isis Valverde usa vestido icônico em festa de casamento com Marcus Buaiz

A atriz Isis Valverde mostrou nas redes sociais o vestido que escolheu para usar na festa de seu casamento com o empresário Marcus Buaiz

Isis Valverde usou as redes sociais neste domingo, 4, para mostrar o vestido que usou na festa de seu casamento. A atriz se casou com o empresário Marcus Buaiz na tarde deste sábado, 3, no espaço Ville la Rochelle, em Jarinu, no interior de São Paulo.

Para a festa, ela escolheu um vestido longo, com uma silhueta sensual da grife Vivienne Westwood. Apresentado em sua versão nupcial na coleção de 2020, o modelo tem um decote torcido assimétrico, com drapeados suaves que caem sobre o corpo e se estendem até uma elegante cauda. A artista complementou o look com luvas em renda super delicadas.

Isis usou outros dois vestidos da mesma grife. Para o casamento, a atriz usou o modelo Nova Bagatelle, de 1997, da coleção Vive La Bagatelle, traz um decote drapeado, cintura marcada, com ombros à mostra. O look se destaca também por sua saia ampla em pregas e uma longa cauda, complementado por um véu catedral em tule marfim com acabamento em renda.

Já na última sexta-feira, 2, durante o pré-casamento, a famosa optou por uma versão mini bem classy. O modelo Nova Vênus trouxe corpete de forma assimétrica em renda marfim, finalizadas com um delicado recorte na borda.

Confira:

Isis Valverde mostra look da festa de casamento - Foto: Instagram

Quem pegou o buquê no casamento de Isis Valverde e Marcus Buaiz?

A atriz Isis Valverde e o empresário Marcus Buaiz oficializaram a união em uma cerimônia intimista, realizada na tarde deste sábado, 3. O evento, luxuoso, contou com a presença de diversas celebridades e agitou os convidados.

O tão aguardado momento em que a noiva lança o buquê de flores teve um felizardo. Isso porque quem pegou o ramo foi o empresário e produtor cultural Léo Fuchs. Ao lado de Gustavo Oliveira, ele se divertiu ao registrar o momento: "Peguei o buquê. E agora?". Confira!

